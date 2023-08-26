أرقام العين تهدد «الإعصار»

يحل العين ضيفاً ثقيلاً على حتا الساعة السادسة مساء اليوم، ضمن الجولة الثانية من دوري أدنوك للمحترفين. ويأمل حتا الصاعد حديثاً لدوري المحترفين، كسر العُقدة التاريخية التي لازمته في مواجهاته ضد العين على ملعبه، إذ سبق وخسر في خمس مناسبات سابقة. وما يجعل الفريق العيناوي أكثر تفاؤلاً، عدم تلقيه أي خسارة في الجولة الثانية تحديداً خلال النسخ الـ15 السابقة في الدوري، ففاز في 12 مباراة، وتعادل في ثلاث، مسجلاً 39 هدفاً، بينما تلقت شباكه 10 أهداف فقط.

ولا يُريد العين أن يُفرط في نقاط مباراته ضد حتا سعياً لتأكيد جاهزيته للمنافسة على لقب الدوري، الذي فقده في الموسم الماضي لمصلحة شباب الأهلي.

ولم يقدم العين أفضل مستوياته في الجولة الأولى ضد ضيفه بني ياس، لكنه خرج بالأهم واستطاع الحصول على نقاط المباراة كاملة بفوزه، 3/2.

وغاب ثنائي الهجوم الأبرز في العين لابا كودجو، وسفيان رحيمي عن التسجيل في مباراة بني ياس، ما قد يجعل شهيتهما مفتوحة لتسجيل أولى أهدافها في مباراة حتا، الأمر الذي قد يُسبب ضغوطاً على «الإعصار»، الذي قدم نفسه بصورة جيدة في مباراة خورفكان. وتخلى الحظ عن حتا الذي تقدم بهدف قبل أن تتلقى شباكه بعد ذلك هدفين، لكنه أظهر قوة كبيرة في تهديد مرمى خورفكان في العديد من المناسبات، ولولا سوء الحظ وعدم التوفيق لكان بالإمكان أن يعود الفريق ولو بنقطة التعادل.

ويرى مدرب حتا الصربي زيلينكو ماركوف، أن فريقه متحمس لمواجهة العين، وذلك بسبب المستوى الذي ظهر عليه «الزعيم» أمام بني ياس، وكذلك نظير الأداء المميز لفريقه في لقاء خورفكان. وقال في تصريح صحافي: «العين يمتلك جودة في اللاعبين ومستوى راقياً داخل الملعب، لكن احترامنا له لا يزيد على أي فريق آخر، فنحن نحترم الجميع، وسنبذل قصارى جهدنا للخروج بنتيجة جيدة».