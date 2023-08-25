ثنائية لـ«خيول الإمارات» في مهرجان «إيبور يورك» البريطاني

واصلت خيول الإمارات تألقها لليوم الثاني على التوالي في مهرجان «إيبور يورك»، بحصدها أمس انتصارين في ثاني أيام المهرجان البريطاني العريق، الذي استهل أول من أمس على مضمار «يورك» ويسدل الستار عنه مساء غدٍ.وجاء أول الانتصارات مع المهرة “سي ثيم” المملوكة للشيخ جمعة بن دلموك آل مكتوم، وإشراف المدرب وليام هاغاس، بفوزها في سباق «سير هتري سيسل ستيكس» لمسافة 2400 متر، ثم فوز المهرة «غوشينغ غولد» المملوكة لسالم راشد بن غدير، وإشراف المدرب اندريه بولدينغ بلقب سباق «ستاليونس نيرسي» المخصص لفئة «التكافؤ» لمسافة 1400 متر.

وفي اليوم الثالث اليوم، يدفع ملاك الإمارات بأربعة من خيرة الجياد، للظفر بلقب بطولة السرعة «دبي جيمكراك ستيكس»، لخيول الفئة الثانية لعمر السنتين لمسافة 1200 متر. ويتصدر «كيليان» المملوك للشيخ حمد بن دلموك آل مكتوم، وبإشراف المدرب كيه أر بورك، قائمة الترشيحات، نظراً لمستوى الأداء الطيب للمهر البالغ من العمر سنتين. وتعول الآمال الإماراتية أيضاً، على المهر «أكشن بوينت» المملوك لحمد راشد بن غدير، وإشراف المدرب أرشي واطسون، الطامح لانتصاره الثالث في مسيرته والثاني على التوالي، بعد تتويجه الشهر الماضي بلقب سباق لفئة «القوائم» جرى على مسافة 1200 متر، ولكن على مضمار «نيوبري» البريطاني. كما يدفع المالك جابر عبدالله بـ«جيهانجير» للمنافسة على اللقب، بعد الأداء الطيب للمهر الذي يشرف على تدريبه كيفين ريان على المضامير الأيرلندية. ويطمح المهر «هلا إماراتي» لمالكه أحمد الشيخ وإشراف المدرب أليس هاينز في ظهوره الخامس بعالم السباقات، للعودة إلى سكة الانتصارات، بعد أن حقق الفوز في مشاركتيه الأولى والثانية.

• فازت المهرة «غوشينغ غولد» بلقب سباق «ستاليونس نيرسي» المخصص لفئة «التكافؤ».