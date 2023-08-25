فريق النصر للسلة يتعاقد مع المحترف الأميركي هاريس

كشف مدرب الفريق الأول لكرة السلة في نادي النصر، حسام الوكيل، عن انتهاء إدارة الألعاب الجماعية في النادي من التعاقد مع المحترف الأميركي مارفيل هاريس، لتدعيم صفوف فريق السلة في الموسم الجديد الذي ينطلق مطلع سبتمبر المقبل. ويمتد عقد هاريس لموسم واحد، من دون الكشف عن قيمة التعاقد.

وقال الوكيل لـ«الإمارات اليوم»: «المحترف الأميركي هاريس البالغ 28 عاماً، انتظم في تدريبات الفريق وسيشغل المركزين 2 و3 في الفريق، فخبراته كبيرة ومعدلات تسجيله مرتفعة جراء تجاربه الاحترافية في الدوريات الأوروبية والآسيوية وعلى صعيد دول المنطقة».

وأوضح: «سبق لهاريس القادم من تجارب احترافية في مواسمه الأخيرة مع (كوماموتو فولتيرس) الياباني، والاتحاد السكندري، وآخرها في الدوري الدنماركي، اللعب محلياً مع الشارقة الذي حقق معه لقب بطولة الأندية الخليجية الأبطال في نسخة 2018، وحصد في تلك النسخة لقب الهداف، كما احتراف في الدوريين اللبناني والأسترالي، ويمثل إضافة لتدعيم مركزي الجناح وصانع الألعاب، إلى جانب صالح سلطان وحمد حيدر وفيصل محمد».

وأضاف: «نتطلع في الأيام المقبلة لغلق ملف المحترفين الأجانب، والانتهاء من التعاقد مع المحترف الثاني الذي سيدعم صفوف الفريق في الموسم الجديد، خصوصاً أن الفريق سيفقد خدمات مامادو إنجاي لفترة طويلة جراء الإصابة».

وعن استعدادات النصر لضربة بداية الموسم، قال الوكيل: «لعبنا تجربة ودية مع الوصل، وسنخوض غداً مباراة أمام فريق العلا السعودي الذي يقيم معسكره في الإمارات، في تجربة أخيرة قبل وضع اللمسات النهائية استعداداً لضربة بداية الموسم».

• عقد الأميركي مارفيل هاريس ممتد مع النصر لموسم واحد.