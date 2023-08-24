فجوة كبيرة بين عرض الوحدة وطلب تيغالي

علمت «الإمارات اليوم» أن العرض الذي قدمته إدارة نادي الوحدة للمهاجم الدولي سبستيان تيغالي لتجديد عقده، هو أقل من نصف المبلغ الذي طلبه اللاعب خلال مفاوضاته مع النادي، ما عقّد الأمر بين الجانبين، ويضاف إلى هذا أن دخول أندية أخرى خلال مرحلة المفاوضات زاد من صعوبة الوصول إلى النهاية السعيدة. وكانت مجموعة من الجماهير الوحداوية عبر مواقع التواصل الاجتماعي أعربت عقب الخسارة من البطائح في الجولة الأولى عن أملها عودة المهاجم تيغالي للفريق، خصوصاً في ظل المعاناة الهجومية التي ظهرت على أداء الفريق في تلك المواجهة التي انتهت بالخسارة بـ 1-2.

وسبق لتيغالي أن لعب للوحدة على مرحلتين من قبل، وانتهى عقده في نهاية الموسم الماضي، ويعد أحد أبرز الهدافين في تاريخ النادي والدوري، وعلى الرغم من تقدمه في السن ما يزال يمتلك الخبرة التي تعتقد جماهير الوحدة أنه قادر من خلالها على تحقيق الإضافة المطلوبة في أوقات معينة، خلال المباريات التي يحتاج فيها الفريق إلى الأهداف.

ومن المباريات الصعبة، المواجهة المقبلة للوحدة أمام الجزيرة غداً في الجولة الثانية من دوري أدنوك للمحترفين في «ديربي أبوظبي»، في وقت يدرك فيه «العنابي» أن الخسارة تعني تحقيق أسوأ بداية في تاريخ الفريق في بطولة الدوري منذ عصر الاحتراف، إذ لم يسبق أن خسر في الجولتين الأولى والثانية على الإطلاق.

وكانت الخسارة من البطائح قد شكلت صدمة للفريق وجماهيره، خصوصاً أنها على أرضه وبين جمهوره، إذ خسر 1-2.

وتعد المواجهة بالغة الأهمية في مشوار «أصحاب السعادة» في ظل سعيهم إلى المنافسة على لقب الدوري الغائب عن خزائن النادي منذ أكثر من عقد، إذ إن الانتصار على حساب منافس بحجم الجزيرة المدجج بمجموعة من النجوم وفي ملعبه، سيكون بمثابة دفعة معنوية كبيرة تلقي بظلالها على مشوار الفريق.

وأول نقاط القوة التي يعتمد عليها «أصحاب السعادة» هي ردة الفعل الإيجابية، إذ إن صدمة الخسارة المفاجئة دفعت الفريق ومدربه الجنوب إفريقي موسيماني، إلى تصحيح الأخطاء خلال التدريبات، وكذلك تهيئة اللاعبين نفسياً لاستعادة التوازن سريعاً.

كما قد يدفع الفريق ببعض العناصر الشابة، إذ استدعى المدرب مجموعة من لاعبي الفريق الرديف للمشاركة في الحصص التدريبية التحضيرية للقاء الغد، على غرار لاعب الوسط عبدالعزيز البلوشي وسالم السومحي وراشد عصام، والمهاجم السنغالي المقيم موسى سنغور الذي كان قد سجل «هاتريك» في لقاء البطائح ضمن دوري الرديف الذي انتهى لصالحهم بنتيجة 4-1.

وبالتوازي مع ذلك أطلق النادي «هاشتاغ» على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بعنوان «لأجل الوحدة»، من أجل تشجيع الجماهير للوقوف خلف «العنابي» في اللقاء. وتاريخياً التقى الوحدة مع الجزيرة في 28 مباراة على مدار المواسم الماضية «دون احتساب الموسم الملغى»، وتميل الكفة في هذه المواجهات لمصلحة الوحدة بـ11 انتصاراً، فيما فاز الجزيرة في تسع مواجهات، وحسم التعادل النتيجة في ثماني مواجهات.

• خسارة الوحدة المفاجئة أمام البطائح زادت من الإثارة المرتقبة لقمة «العنابي» والجزيرة.