خطة كوزمين والأداء الجماعي وتألق كامارا وراء تفوق الشارقة على تراكتور

حجز فريق الشارقة، للمرة الرابعة على التوالي في تاريخه، مكانه بجدارة في دور المجموعات بدوري أبطال آسيا للأندية في كرة القدم، بعد فوزه الكبير خارج الأرض، على مضيفه فريق تراكتور سازي الإيراني، بثلاثة أهداف مقابل هدف، خلال اللقاء الذي جمعهما، أول من أمس.

وقدم الشارقة واحدة من أجمل وأقوى المباريات التي خاضها في الفترة الأخيرة، وبيّن من خلالها الإمكانات الفنية العالية التي يتميز بها لاعبو الفريق، إضافة إلى وجود مدرب كبير مثل الروماني كوزمين، يعرف كيف يدير الأمور، خصوصاً على صعيد المباريات المهمة، في حين برزت ستة عوامل أساسية وراء الانتصار التاريخي الذي حققه الشارقة على الفريق الإيراني، تمثلت في الخطة والطريقة الجيدة التي اتبعها كوزمين منذ البداية، وهي اللعب بأسلوب متوازن بالاعتماد على المباغتة، واستغلال الفرص، وتكثيف الضغط الهجومي لخلق ثغرات في دفاع المنافس، بجانب قراءته الجيدة لمجريات اللعب على مدار شوطي المباراة، إضافة إلى الأداء الجماعي والروح القتالية العالية التي ميزت الفريق في هذه المباراة، فضلاً عن تألق الرباعي الغيني عثمان كامارا رجل المباراة، وصاحب الهدف الثاني في اللقاء، بعدما قدم مباراة استثنائية، وحصل على جائزة أفضل لاعب في المباراة بجدارة.

وقد لعب كامارا دوراً مؤثراً في تفوق فريقه إلى جانب زملائه البرازيلي كايو لوكاس، ومواطنه لوان بيريرا، والبوسني ميراليم بيانتيش، إضافة إلى تألق الحارس عادل الحوسني، في الدفاع عن مرماه بكل بسالة، رغم «الهفوة» التي وقع فيها، وتسببت في استقبال شباكه هدفاً وحيداً للفريق الإيراني.

ويعد هذا الفوز الكبير للشارقة دافعاً وحافزاً معنوياً كبيراً، قبل مواجهته المرتقبة أمام الوصل، الأحد المقبل، ضمن الجولة الثانية لدوري أدنوك للمحترفين.

كوزمين: ألكاسير غاب لأسباب فنية

كشف مدرب فريق الشارقة، كوزمين، أن «سبب غياب المهاجم الإسباني باكو ألكاسير عن لقاء تراكتور، يعود إلى أسباب فنية». وقال المدرب إنه سعيد بالفوز الكبير الذي حققه على تراكتور الإيراني، مشيراً إلى أن الشارقة تحكم في المباراة باللعب بشكل جيد، وتمكن من التقدم بهدفين، لافتاً إلى أنه رغم تعرض

فريقه للضغط من قبل الفريق الإيراني، ما أفقده تركيزه، إلا أنه تمكن من استعادة التحكم في مجريات اللعب، وتسجيل الهدف الثالث.

وأشار في تصريحات صحافية إلى ما وصفها بالتحديات التي واجهت فريقه في هذه المباراة، من بينها ارتفاع ملعب المباراة عن سطح البحر، إلا أن فريقه تمكن من مواجهة هذه المشكلة.