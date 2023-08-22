16 لاعباً في المنتخب شاركوا أساسيين في أولى جولات «دورينا»

كشفت إحصائية رسمية رصدتها «الإمارات اليوم» من خلال التشكيلات الأساسية لأندية دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، أن 16 لاعباً من أصل 26 في قائمة المنتخب الوطني الأول الأخيرة شاركوا أساسيين مع فرقهم في الجولة الأولى للدوري، الذي انطلق يومي الجمعة والسبت الماضيين، علماً أن المنتخب الوطني كان قد أقام معسكراً خارجياً في النمسا خلال الفترة من 28 يوليو الماضي إلى العاشر من الشهر الجاري بقيادة المدرب الجديد البرتغالي باولو بينتو، ضمن استعدادات المنتخب للاستحقاقات الخارجية، أبرزها المشاركة في نهائيات كأس آسيا المقررة في قطر يناير المقبل، والتصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

وأظهرت قائمة الفرق التي تم رصدها أن اللاعبين الذين شاركوا أساسيين مع فرقهم في الجولة الأولى للدوري هم: الحارس خالد عيسى وبندر الأحبابي ويحيى نادر (العين)، علي خصيف وعلي مبخوت وخليفة الحمادي (الجزيرة)، علي صالح وعلي سالمين وفابيو دي ليما وعبدالرحمن صالح (الوصل)، وليد عباس ويحيى الغساني (شباب الأهلي)، شاهين عبدالرحمن والحسن صالح وماجد راشد (الشارقة)، عبدالسلام محمد (كلباء).

وكشفت الإحصائية أن أربعة لاعبين من الذين تم اختيارهم في قائمة المنتخب الأخيرة شاركوا مع فرقهم في الشوط الثاني، هم: خالد الظنحاني (الشارقة)، أحمد عامر (كلباء)، كايو كانيدو (الوصل)، عبدالله إدريس (الجزيرة). ولم يظهر ستة من لاعبي المنتخب تم اختيارهم في قائمة المنتخب الأخيرة مع فرقهم في الجولة الأولى للدوري، هم: الحارس عادل الحوسني وماجد سرور (الشارقة)، أحمد برمان (العين)، محمد العطاس (الجزيرة)، يوسف المهيري (الوصل)، بلال يوسف (عجمان).

من جهته وصف اللاعب الدولي السابق والمحلل الفني عبدالرحمن محمد مشاركة 16 لاعباً من أصل 26 أساسيين مع فرقهم في الجولة الأولى للدوري بأنه مؤشر إيجابي ويصب في مصلحة المنتخب، ويساعد أيضاً المدرب الجديد للمنتخب باولو بينتو، إذ إن غالبية اللاعبين الذين اختارهم في القائمة الأخيرة شاركوا أساسيين مع فرقهم في الجولة الأولى للدوري. وقال عبدالرحمن محمد لـ«الإمارات اليوم»: «مشاركة 16 لاعباً من أصل 26 من القائمة الأخيرة للمنتخب أساسيين مع فرقهم تدل على جاهزيتهم لخوض تجربة جديدة مع (الأبيض) بقيادة المدرب بينتو».

وأشار عبدالرحمن محمد إلى أنه يتوقع أن تشهد الجولة الثانية لدوري أدنوك للمحترفين مشاركةً أكبر للاعبي المنتخب مع فرقهم في الدوري. يذكر أن قائمة المنتخب الأخيرة ضمت 26 لاعباً هم: خالد عيسى وعلي خصيف وعادل الحوسني ووليد عباس وشاهين عبدالرحمن وخليفة الحمادي ومحمد العطاس وعبدالسلام محمد ويوسف المهيري والحسن صالح وعبدالله إدريس وعبدالرحمن صالح وبندر الأحبابي وخالد الظنحاني وعلي سالمين ويحيى نادر وبلال يوسف وماجد راشد وأحمد برمان وماجد سرور وفابيو دي ليما ويحيى الغساني وعلي صالح وكايو كانيدو وعلي مبخوت وأحمد عامر.

وأوقعت قرعة التصفيات المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027 المنتخب ضمن المجموعة الثامنة التي تضم إلى جانبه البحرين واليمن (أو أحد منتخبات سيرلانكا ونيبال ولاوس). وسيلعب «الأبيض» في نهائيات كأس آسيا في قطر ضمن المجموعة الثالثة التي تضم كلاً من إيران وهونغ كونغ وفلسطين.

ومن المقرر أن يخوض المنتخب معسكراً خارجياً في أوروبا خلال الفترة من الأول من سبتمبر المقبل حتى 12 منه، وهو المعسكر الثاني للمنتخب في عهد المدرب بينتو بعد المعسكر الأول الذي أقيم أخيراً في النمسا. وينتظر أن يتم الإعلان عن القائمة الجديدة لـ«الأبيض» عقب مباريات الجولة المقبلة لكأس مصرف أبوظبي الإسلامي المقررة يومي 30 و31 الجاري.

• المنتخب يقيم بدايةً من الأول من سبتمبر المقبل معسكراً في أوروبا.

اللاعبون الذين شاركوا أساسيين مع فرقهم

- علي صالح وعلي سالمين وليما وعبدالرحمن صالح (الوصل).

- الحارس خالد عيسى وبندر الأحبابي ويحيى نادر (العين).

- علي خصيف وعلي مبخوت وخليفة الحمادي (الجزيرة).

- شاهين عبدالرحمن والحسن صالح وماجد راشد (الشارقة).

- وليد عباس ويحيى الغساني (شباب الأهلي).

- عبدالسلام محمد (كلباء).

