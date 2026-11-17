أعلن الجهاز الفني لمنتخب الإمارات لكرة القدم، بقيادة المدرب الكرواتي زلاتكو داليتش، التشكيلة الأساسية التي سيخوض بها المنتخب مباراته الودية الدولية أمام نظيره السوري، الثلاثاء، على استاد هزاع بن زايد في العين، ضمن تحضيراته للاستحقاقات المقبلة، وفي مقدمتها نهائيات كأس آسيا 2027 المقررة في السعودية.

وتُعد مواجهة سورية التجربة الودية الثانية للمنتخب، بعد فوزه في المباراة الأولى على منتخب هندوراس بنتيجة 3-1.

وشهدت التشكيلة الأساسية التي اختارها زلاتكو تغييرات عدة مقارنة بالتشكيلة التي خاضت مواجهة هندوراس، أبرزها الدفع بحمد المقبالي في حراسة المرمى بدلاً من خالد عيسى، الذي شارك أساسياً في المباراة الماضية، إلى جانب إشراك كل من فابيو دي ليما ويحيى الغساني ومحمد جمعة المنصوري.

وجاءت التشكيلة الأساسية للأبيض على النحو التالي: حمد المقبالي في حراسة المرمى، وفي خط الدفاع خالد الظنحاني وساشا وكوامي كوايدو وماركوس ميلوني، وفي الوسط نيكولاس خيمينيز وعبدالله حمد وحارب عبدالله وفابيو دي ليما، وفي خط الهجوم يحيى الغساني ومحمد جمعة المنصوري.

وكانت تشكيلة المنتخب أمام هندوراس قد ضمت خالد عيسى في حراسة المرمى، وفي الدفاع خليفة الحمادي وروبن فيليب وعلاء الدين زهير وماركوس ميلوني، وفي الوسط عصام فايز ومامادو كوليبالي ولوان بيريرا وعلي صالح، إلى جانب برونو أوليفيرا وعثمان كامارا في خط الهجوم.