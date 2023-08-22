إريك وبارك يعودان إلى تدريبات العين.. وإصابة بسيطة تبعد البلوشي

التحق مدافع فريق العين، البرازيلي إريك جورجنيس ولاعب المحور الكوري الجنوبي بارك يونغ، بتدريبات الفريق استعداداً للمواجهة المرتقبة التي تجمع العين أمام منافسه حتا السبت المقبل ضمن الجولة الثانية لدوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، فيما غاب عن التدريبات لاعب الوسط خالد البلوشي بسبب معاناته تمزقاً عضلياً.

وأظهرت الفحوص الطبية التي خضع لها المدافع إريك معاناته شداً عضلياً، وكان اللاعب غادر ملعب المباراة في مواجهة بني ياس قبل ثلاث دقائق من نهايتها، بينما أظهرت الفحوص أن إصابة بارك يونغ عبارة عن ركلة في الساق.

وقال طبيب فريق العين، الدكتور نيكولاس تزوروديس، في تصريحات صحافية إن «الوضع في عيادة النادي مطمئن للغاية، وأن (الزعيم) لم تواجهه مشكلات كبيرة خلال الجولة الافتتاحية، وأن إصابة إريك كانت شداً عضلياً، بينما تعرض بارك لركلة في ساق القدم وأنهما تعافيا منها».

وحول موقف خالد البلوشي، أوضح أن طبيعة إصابته عبارة من تمزق بسيط في العضلة الخلفية، وقال: «يتابع اللاعب حالياً برامجه التأهيلية بصورة مكثفة على فترتين صباحية ومسائية، ومن المقرر أن يعود إلى تدريبات الفريق خلال خمسة أيام». ولتفادي الإجهاد البدني، خصوصاً بعد المباراة الصعبة أمام بني ياس، والتي فاز بها العين 3-2، اكتفى مدرب العين شرودر بتدريبات في الصالة الرياضية قبل أن يستأنف برنامجه التحضيري لمواجهة حتا.

كوامي: بدايتنا للموسم كانت جيدة

أكد لاعب فريق العين، كوامي، أن (الزعيم) بدأ الموسم بطريقة جيدة بتحقيق الانتصار المهم على بني ياس بنتيجة 3-2، رغم بعض التفاصيل، مشيراً إلى أنهم بعد تأخرهم في النتيجة كانوا يؤمنون بقدرتهم على قلب الطاولة والانتصار في نهاية المطاف.

وقال اللاعب في تصريحات صحافية: «الخصم دخل المباراة بصورة جيدة وتقدم في النتيجة، بالنسبة لنا حافظنا على هدوئنا وكنا نعلم أننا سنعود وهذا ما حدث، أنا سعيد بالهدف الذي سجلته في اللقاء وهو يذكرني بطريقة تسجيل الأساطير للأهداف».