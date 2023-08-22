الشارقة يطلب بطاقة «مجموعات آسيا» عبر بوابة «تراكتور»

يخوض فريق الشارقة الساعة الثامنة مساء اليوم على استاد ياديغار في إيران، مواجهة صعبة أمام مضيفه فريق تراكتور سازي الإيراني في المباراة الفاصلة ضمن الدور الإقصائي المؤهل لدور المجموعات بدوري أبطال آسيا، علماً أن الشارقة كان قد تأهل للقاء تراكتور بعد فوزه على باشوندارا كينغز البنغلاديشي 2-0. ويخطط الشارقة بقيادة مدربه الروماني كوزمين لإحداث مفاجأة أمم الفريق الإيراني في أرضه ووسط جمهوره والعودة من هناك غانماً فوزاً ثميناً وحصد بطاقة التأهل. ويخوض الشارقة مباراة اليوم بروح معنوية عالية منتشياً بفوزه الثمين على اتحاد كلباء 4-3، ضمن الجولة الأولى لدوري أدنوك للمحترفين وحصده أول ثلاث نقاط في «دورينا».

واستعد الشارقة جيداً لهذه المواجهة المهمة وينتظر أن يحشد المدرب الروماني كوزمين كل نجومه وأوراقه الرابحة التي يراهن عليها، من أجل الفوز في هذه المباراة والعبور إلى الدور المقبل.

ويراهن كوزمين على التألق الذي ظهر عليه عدد من لاعبيه في الفترة الأخيرة، بينهم البرازيلي كايو لوكاس، وكذلك البوسني بيانيتش، والإسباني ألكاسير، ولوان بيريرا، إلى جانب خبرة الدفاع بقيادة شاهين عبدالرحمن، وبقية الأسماء المميزة في الفريق.

وينتظر أن يخوض الشارقة هذه المباراة بالتشكيلة نفسها التي خاض بها مباراة كلباء الأخيرة مع إمكانية إجراء بعض التغييرات الطفيفة وفقاً لجاهزية اللاعبين، خصوصاً أن الجهاز الفني يسعى للدفع في هذه المباراة باللاعبين الأكثر جاهزية واستعداداً لخوض المباراة. ويعرف الفريقان بعضهما جيداً من خلال مواجهاتهما السابقة في البطولة.

وتاريخياً فإن آخر مواجهة جمعت بين الفريقين انتهت بفوز تراكتور بهدفين نظيفين في لقاء الإياب في دور المجموعات بدوري أبطال آسيا، الذي أقيم في 29 أبريل 2021 في استاد الشارقة، في حين انتهت قبلها مباراة الذهاب بين الفريقين التي أقيمت في إيران يوم 17 ابريل 2021 بالتعادل دون أهداف، وذلك ضمن منافسات المجموعة الثانية في دور المجموعات.

• روح معنوية عالية للاعبي الشارقة، بعد الفوز المثير قبل أيام على كلباء محلياً.