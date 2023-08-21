كأس أمم آسيا: تغيير ملعب الافتتاح والنهائي.. وتوقيت جديد لمباريات "الأبيض"

أعلن منظّمو كأس آسيا لكرة القدم في قطر أن ملعب لوسيل سيستضيف الافتتاح والنهائي بدلاً من استاد البيت، حيث يقصّ المنتخب المضيف حامل اللقب شريط المنافسات بمواجهة نظيره اللبناني. وتقام البطولة من 12 يناير حتى 10 فبراير المقبلين على تسعة استادات حديثة، من بينها سبعة استضافت مباريات كأس العالم التي نظّمتها الامارة الغنية بالغاز نهاية العام الماضي. وتبلغ سعة استاد لوسيل 88 ألف متفرج، واشتُهر باستضافة نهائي العرس الكروي الذي شهد تتويج الأرجنتين على حساب فرنسا. ولم يذكر المنظمون أسباب التعديل التي شملت توقيت بعض المباريات.

وتحتضن منافسات البطولة الآسيوية المرتقبة، ستة استادات مونديالية إلى جانب لوسيل هي: البيت (الخور)، الجنوب (الوكرة)، الثمامة، أحمد بن علي (الريان)، المدينة التعليمية، وخليفة الدولي، إضافة إلى ملعبي جاسم بن حمد وعبد الله بن خليفة. وتقام النهائيات بمشاركة 24 منتخباً للمرة الثانية، بعد النسخة الماضية التي أقيمت في الإمارات عام 2019.

وطرأت العديد من التغييرات على التوقيت بالنسبة لجدول المباريات، بينها لقاءات منتخب الإمارات في المجموعة الثالثة مع إيران وفلسطين وهونغ كونغ، وذلك حسب المواعيد التالية:

مباريات مجموعة منتخب الإمارات بعد التعديلات الأخيرة:

- 14 يناير:

(17,30) الامارات - هونغ كونغ (المجموعة الثالثة) استاد خليفة الدولي

(20,30) ايران - فلسطين (المجموعة الثالثة) استاد المدينة التعليمية

18 يناير:

(20,30) فلسطين - الامارات (المجموعة الثالثة) استاد الجنوب

- 19 يناير:

(20,30) هونغ كونغ - إيران (المجموعة الثالثة) استاد خليفة الدولي

23 يناير:

(18,00) هونغ كونغ - فلسطين (المجموعة الثالثة) استاد عبدالله بن خليفة

(18,00) إيران - الإمارات (المجموعة الثالثة) استاد المدينة التعليمية