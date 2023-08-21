الكعبي: نتائج النصر لن تخدع شباب الأهلي.. وأسماء نجومه لا تُرهبنا

أكد إداري شباب الأهلي، خالد الكعبي، على جاهزية فريقه من الناحيتين الفنية والمعنوية للقاء النصر السعودي غداً في الملحق الآسيوي المؤهل لدور المجموعات بدوري أبطال آسيا. وقال الكعبي لـ«الإمارات اليوم»: «لاعبونا جاهزون للمباراة، فكل فرد في منظومة الفريق يعلم جيداً أهمية هذه المواجهة وما ستؤول إليها نتيجتها، باعتقادي أن الفريق قدم مباراتين جيدتين أمام الوحدات الأردني وعجمان، وأكد على مدى تطور وقوة شباب الأهلي هذا الموسم».

وأشار إلى أن «نتائج النصر الأخيرة لن تخدع شباب الأهلي، والأسماء الكبيرة لنجوم (العالمي) لن تُرهب (الفرسان)».

وأضاف: «من المهم في مباراة النصر أن يكون لاعبونا في قمة تركيزهم وأن يلعبوا بالروح والعزيمة نفسها التي كانوا عليها أمام الوحدات وعجمان، صحيح أن أجواء مباراة النصر ستكون مختلفة من حيث الحضور الجماهيري الكبير المتوقع أن يكون في المدرجات، لكننا نؤمن بأنفسنا وبقدراتنا على تقديم مباراة جيدة».

وأشار: «سندخل المباراة ولدينا تفكير واحد فقط هو النتيجة، وليست الأسماء الكبيرة التي يضمها النصر ولا حتى وضعيته في الدوري السعودي بعد خسارته مباراتين متتاليتين، فتشكيلة (العالمي) المُدججة بالنجوم لن تُرهبنا ولا نتائج النصر في الدوري ستخدعنا، واقع الفريقين يؤكد أن هناك 11 لاعباً سيواجهون 11 آخرين، ومن يبذل الجهد ويكون لديه التصميم والتركيز على الفوز سيحققه بصرف النظر عن أي أمور أخرى». وحول ما اذا كان هناك تخوف داخل النادي من إمكانية تعرّض شباب الأهلي للإرهاق البدني لخوض ثلاث مباريات خلال ثمانية أيام فقط، قال خالد الكعبي: «هذا واقع فُرض على شباب الأهلي ولا نملك سوى التعامل معه بواقعية دون محاولة خلق أي أعذار، هناك إرهاق بدني حل باللاعبين في مباراة عجمان، وتحديداً في الأوقات الأخيرة من عمر المواجهة نتيجة اللعب بـ10 لاعبين لنحو 85 دقيقة، وبسبب ارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة، ولكن نحن أمام مباراة مهمة ومصيرية علينا أن نرمى كل المعوقات خلف ظهورنا ولا نفكر سوى في النتيجة والعودة ببطاقة الترشح لدور المجموعات».

وحول تأثير الفوز على عجمان معنوياً وتأكيداً على قدرة شباب الأهلي للحفاظ على لقب الدوري، رد الكعبي بقوله: «لاشك أنه فوز مهم وخرجنا منه بمكاسب عدة، أهمها أن الفريق لم يستقبل أي هدف في مباراتين، وسجل ستة أهداف خلالهما، وهي نسب جيدة تؤكد مدى العمل الكبير الذي قام به الطاقم الفني خلال التحضير للموسم، فقد كان من المهم جداً أن نفوز في المباراة الافتتاحية، التي من خلالها تُعطي الفريق والجمهور ثقة كبيرة في المُضي قدماً نحو المنافسة على بطولة الدوري، والتي نضعها بلا شك ضمن أهداف وخطط الموسم».

من ناحية أخرى، يضع الجهاز الفني لفريق شباب بقيادة الصربي، ماركو نيكوليتش، اللمسات الأخيرة على أسلوب اللعب والتشكيلة التي سيخوض بهما مباراة النصر، خلال التمرين الذي سيجريه الفريق مساء اليوم على أرضية ملعب (الأول بارك) في العاصمة السعودية الرياض، الذي سيستضيف المباراة. ومن المتوقع أن يخوض شباب الأهلي المواجهة بالتشكيلة ذاتها التي بدأ بها مباراة عجمان، مع التركيز على غلق الأطراف التي تُشكل محور هجمات النصر وخطورته.

خالد الكعبي:

• «من المهم في مباراة النصر أن يكون لاعبونا في قمة تركيزهم، وأن يلعبوا بالروح والعزيمة نفسها التي كانوا عليها أمام الوحدات وعجمان».

• «الفرسان» بدأ الموسم بقوة، ففاز على الوحدات في الدور التمهيدي لـ«أبطال آسيا»، ثم انتصر في الجولة الأولى لدوري أدنوك للمحترفين على عجمان.