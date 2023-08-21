الظنحاني: بني ياس لم يكن سيئاً أمام العين.. ومواجهة النصر ليست سهلة

قال حارس مرمى بني ياس، فهد الظنحاني، إن «فريقه لم يكن سيئاً خلال مباراة العين التي خسروها 2-3 في أولى جولات دوري أدنوك للمحترفين في الموسم الجاري. مؤكداً في تصريحات صحافية أن «السماوي» قدّم مستوى جيداً، لكن بعض الجزئيات لم ينجح فيها، لافتاً إلى أهمية الاستعداد بشكل أفضل قبل مواجهة النصر، السبت المقبل، واصفاً «العميد» بأنه فريق متطور، وأن مواجهته لن تكون سهلة.

وقال الظنحاني: «حين تواجه العين أو فرق المقدمة، فمن الطبيعي أنك ستجد صعوبة، بالنسبة لنا نحن لمن نكن سيئين، والمباراة أظهرت أننا في حاجة للمزيد من الانسجام بين اللاعبين القدامى والجدد الذين انضموا إلى الفريق في الانتقالات الصيفية الحالية».

وكان «السماوي» قريباً من الخروج بنتيجة إيجابية أمام العين، خلال اللقاء الذي أقيم الجمعة الماضية، إذ سجل هدف السبق، وبعد أن أصبح متأخراً 3-1، قلّص الفارق لتصبح النتيجة 2-3، فيما سجل هدفاً في الدقائق الأخيرة، لكنه ألغي بداعي التسلل.

وأكد الحارس الدولي أن بني ياس سيكون مختلفاً في الجولات القادمة، لكنه أشار في الوقت ذاته إلى أنه كان يأمل استمرار بطولة الدوري التي ستتوقف مطلع الشهر المقبل، خلال التوقف الدولي، وقال: «ما كنا نتمنى التوقف، ولكن في الأخير يجب المضي في الروزنامة».

واعترف فهد الظنحاني بأن مواجهة النصر ستكون صعبة، وأرجع ذلك إلى التطور الكبير والصفقات التي أبرمها، وقال: «هم فريق متطور، ولديه عناصر جديدة، يمكن القول إنه فريق شبه جديد».

على جانب آخر، يواصل بني ياس تدريباته على ملعبه الفرعي في «الشامخة» تحت قيادة مدربه السلوفيني ميلانيتش، من أجل تصحيح الأخطاء التي ظهرت في أداء الفريق خلال لقاء العين، خصوصاً في خط الدفاع، وستستمر التدريبات بصورة يومية لحين موعد اللقاء.