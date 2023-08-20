خورفكان ينتزع انتصاراً صعباً أمام حتا

حقق خورفكان انتصارا ثمينا بهدفين مقابل هدف على فريق حتا، أمس ضمن الجولة الأولى لدوري أدنوك للمحترفين. وقدم الفريقان مباراة ممتعة فنيا، وتميز حارس مرمى حتا سالم خيري، بينما كان البرازيلي جونينهو الأفضل في خورفكان.

سجل حتا هدفه الاول عن طريق الفلسطيني الاصل السويدي الجنسية مصطفى زيدان بعد هجمة صنعها الكويتي شبيب الخالدي في الدقيقة 10، وتم اعتماد الهدف بعد اللجوء الى تقنية الفيديو.

وتدخل حارس حتا سالم خيري وابعد كرتين خطرتين احداها سددها مسعود سليمان في الدقيقة 23، وكاد (النسور) يتعادل لولا ان كرة التونسي سيف الدين خاوي مرت جنب القائم في الدقيقة 27.

وتعادل خورفكان في الدقيقة 45 مستفيدا من ضربة حرة لجونينهو تغير اتجاهها بلمسة المغربي انيس كريمي ومسجلا في مرماه.

وحصل خورفكان على ضربة جزاء بعد اعثار جمال معروف لظهير خورفكان سلطان فايز سجل منها البرازيلي تياغو دي ليونكو الهدف الثاني في الدقيقة 59.

وسجل حتا هدفين في الدقيقتين 70 و 88 تم الغاؤهما بالاستعانة بتقنية الفيديو، ونشط حتا في الدقائق الاخيرة لكن دون تمكنه من تحقيق التعادل.