الجزيرة يقسو على «العميد»

حقق فريق الجزيرة فوزاً مستحقاً أمس على مستضيفه النصر بنتيجة 3-1 في قمة الجولة الأولى من دوري أدنوك للمحترفين. وأحرز أهداف الجزيرة علي مبخوت هدفين، والإسباني أليخاندرو، بينما أحرز هدف النصر كيفين أوغوديلو. ويدين الجزيرة بالفوز للمدرب الهولندي فرانك دي بور، الذي رسم ملامح فريق يستطيع المنافسة على اللقب والأكثر إقناعاً في الجولة الأولى من البطولة.

جاء الشوط الأول في صالح الجزيرة لعباً ونتيجة، وكان الأفضل في وسط الملعب والهجوم والاستحواذ والذي وصل إلى 74٪ مع نهاية الشوط الأول، حيث اعتمد الفريق على الجهة اليمنى التي شكلت خطورة كبيرة على النصر بقيادة كوليبالي وريتشارد.

ونجح الجزيرة في ترجمة أفضليته في الشوط الأول بهدف في الدقيقة 24 عن طريق هداف الفريق والدوري الإماراتي علي مبخوت، الذي استلم الكرة داخل الجزاء وراوغ مدافع النصر، وسدد ببراعة من أسفل الحارس أحمد شامبيه.

ومع بداية الشوط الثاني استمر الجزيرة في أفضليته حتى أجرى مدرب النصر تغييراً بإشراك عبدالله توريه، والذي كان نقطة تحول لصالح النصر، حيث وصل بعدها النصر إلى مرمى علي خصيف في هجمتين الأولى من انفراد بالمرمى وصلت من توريه إلى أحمد جشك الذي سدد في يد علي خصيف وخرجت إلى ركنية، ورأسية غابياديني، التي تصدى لها ببراعة علي خصيف.

وحصل الجزيرة على ركلة جزاء في الدقيقة 73 من خطأ فردي للمدافع عبدالعزيز صنقور، أحرزها علي مبخوت. وفي الدقيقة 79 نجح كيفين أوغوديلو، في إحراز هدف النصر الوحيد في المباراة من تسديدة رائعة استقرت في الشباك، ورد الجزيرة بهدف ثالث قبل نهاية المباراة بلحظات من تسديدة الإسباني أليخاندرو، في الدقيقة 96 لتنتهي المباراة بنتيجة 3-1.