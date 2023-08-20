المهر «دولون» يتوج بكأس الوثبة في فرنسا

توج المهر «دولون» لهيف محمد القحطاني، بإشراف المدربة الفرنسية إليزابيث بيرنارد، وقيادة جان برينارد إيجوم، بطلاً لكأس الوثبة ستاليونز - جائزة آكا للخيول العربية الأصيلة في سن أربع سنوات فقط، الذي أقيم أول من أمس في مضمار «لا تست دو بوش» الفرنسي، وبلغت جائزته 16 ألف يورو.

ولم يتأخر «دولون» في إبراز مهاراته بقيادة جان برينارد إيجوم، حيث تصدر السباق في آخر 200 متر، ليتفوق بفارق عنق على وصيفته المهرة «حشمة» لسالمين عبدالله الجابر، بإشراف إليزابيث بيرنارد، وقيادة جاري سانشيز.

وسجل البطل المنحدر من نسل «المرتجز» زمناً قدره 1:49:22 دقيقة، فيما جاء في المركز الثالث بفارق 2.5 طول عن الثاني، المهر «خطر دو فورجيه» لخليفة شعيل الكواري، بإشراف توماس دوميللو، وقيادة جوليوم جودجاي.

وفي الحفل نفسه تألقت المهرة الإماراتية «كالين ديفيالتيه» لسيف بخيت مرشد المرر، بإشراف جي لومير، وقيادة انتوين ويرل، حيث تفوقت ببراعة بفارق ثلاثة أطوال على وصيفتها «البصرة» للشقب ريسنج، في سباق بري دجورمان لمسافة 1900 متر، فيما جاء ثالثاً المهر «أنجوس» لبيريند فان دالفسين.