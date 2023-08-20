منتخب الجودو يختتم اليوم مشاركته في «الجائزة الكبرى» بكرواتيا

يخوض منتخب الجودو اليوم منافسات الجولة الأخيرة من بطولة «الجائزة الكبرى» بالعاصمة الكرواتية زغرب، وذلك في منافسات الوزن الثقيل تحت 90 كيلوغراماً. ويتنافس جريجوري أرام لاعب المنتخب مع الفنزويلي بايز كارلوس، ليواجه الفائز منهما البولندي بانكوفسكي جاكوب. وقدمت باتسو التان لاعبة المنتخب أداءً جيداً في الجولة الأولى أول من أمس ضمن دور الـ32 للوزن الخفيف تحت 57 كيلوغراماً، وتمكنت من الفوز على البلغارية الييفا ايفيلينا. وواصلت التان تفوقها في دور الـ16 وتخطت بطلة هولندا بليوني كورنليس، لتصعد لمواجهة الألمانية بولين ستارك في دور الثمانية، لتخسر المواجهة وتنتقل إلى ملحق الميداليات البرونزية، حيث خسرت أمام بطلة البرازيل جيسيكا ليما، لتودع البطولة، بعدما حصدت المزيد من نقاط التأهل الأولمبي.

• يخوض المنتخب في الجولة الختامية منافسات الوزن الثقيل تحت 90 كيلوغراماً.