«أميركية الشارقة» تتصدر «آسيوية القوة البدنية»

تصدر فريق الجامعة الأميركية في الشارقة ترتيب الجامعات المشاركة في بطولة آسيا للجامعات في القوة البدنية بـ39 نقطة.

وتقام البطولة بتنظيم جامعة الشارقة بالتعاون مع الاتحاد الإماراتي لبناء الأجسام واللياقة البدنية. وحل ثانياً فريق جامعة ديالى العراقية برصيد 37 نقطة، ثم فريق جامعة أزاد الإيرانية برصيد 28 نقطة ثم جامعة ميديلسيكس دبي رابعاً برصيد 26 نقطة وجامعة الشارقة في المركز الخامس برصيد 23 نقطة.

وقال مدير بطولة آسيا للجامعات الكابتن صلاح العامري في تصريح صحافي إن المستويات الفنية التي قدمها اللاعبون ظهرت بشكل مميز وقوي وتعكس التطور الذي تشهده اللعبة على مستوى المجتمع الجامعي لقارة آسيا، موضحاً أن الدعم الكبير الذي أولته جامعة الشارقة عزز الجهود التي قامت بها اللجنة المنظمة وأن الاستعداد المبكر الذي سبق انطلاق البطولة أسهم في أن تحقق أعلى درجات النجاح. وفي نتائج لافتة أخرى، أحرز لاعب جامعة ميدلسيكس دبي فولات إيمران لقب بطل الأبطال بعدما حاز على المركز الأول بوزن تحت 105 كيلوغرامات، بينما فاز لاعب جامعة بابل العراقية مصطفى الطرفي بالمركز الأول في وزن تحت 120 كيلوغراماً، وحل لاعب جامعة أزاد الإيرانية محمد غولي زاده أولاً في الوزن المفتوح.

• «أميركية الشارقة» تتصدر بـ39 نقطة، مقابل 37 نقطة لفريق جامعة ديالى العراقية في المركز الثاني.