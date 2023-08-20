مصادر الخطورة الهجومية تتنوّع في العين على حساب الهداف لابا كودجو

أظهرت الإحصائية الرسمية لمباراة العين وضيفه بني ياس، التي جمعت الفريقين، أول من أمس، أن «الزعيم» سدد 23 مرة، وأن هداف الفريق الدولي التوغولي لابا كودجو سدد خمس كرات فقط دون أن يسجل أياً من الأهداف الثلاثة التي أحرزها فريقه، وفاز بها بنتيجة 3-2، ما يوضح أن مصادر الخطورة الهجومية أصبحت أكثر تنوّعاً، مقارنة بالمواسم السابقة التي كان فيها لابا كودجو يمثل العامل المشترك في جميع الانتصارات.

وفاجأ مدرب العين، الهولندي ألفريد شرودر، جماهير «الزعيم» بأسلوب لعب مختلف عما عهدوه مع المدربين السابقين، إذ لم يعد التركيز على إيصال الكرات إلى لابا كودجو فقط، بل العمل الجماعي وتوزيع الجهد على الجميع كان سبباً في تنوّع مصادر الخطورة الهجومية.

ودفع المدرب بتشكيلة كانت متوقعة في الأسماء، لكنها مختلفة في طبيعة الأدوار، إذ أتاح حرية كبيرة لثنائي المحور للتقدم أكثر على حساب الأطراف الدفاعية (بندر الأحبابي وإيريك)، ما بدا واضحاً في الهدف الأول الذي صنعه يحيى نادر، لكن ذلك التقدم لثنائي المحور كان له أثر سلبي في فتح الثغرات في الجدار الدفاعي للفريق وتسبب في استقبال هدف مبكر.

وعلى مستوى الاجنحة كان على الثنائي سفيان رحيمي وعمير إتزيلي استلام الكرة ومحاولة الدخول إلى العمق، فيما توجب على صانع الألعاب كاكو التحرك في مساحات ضيقة للغاية والقيام بدور المهاجم كذلك، ما أسفر عن الهدف الأول الذي سجله.

واستخدم الفريق كذلك سلاح الحلول الفردية، من خلال التسديدات البعيدة التي أثبتت نجاعتها في إحراز الهدف الثاني بواسطة قلب الدفاع كوامي، كما أظهر لاعب المحور الجديد، الكوري الجنوبي بارك يونغ كذلك قدراته في التسديدات بعيدة المدى، لكن تسديدته تصدى لها الحارس فهد الظنحاني. وقال مدرب العين شرودر في المؤتمر الصحافي: «لن نتوقف عن العمل لتصويب وتصحيح الأخطاء في كل جولة».

وأبدى المدرب إعجابه بعقلية لاعبي فريقه في التعامل مع ظروف المباراة، وقال: «لاعبو العين يتمتعون بعقلية احترافية رائعة، هذا الأمر ظهر عندما كنا متأخرين بهدف، وبعدما أصبحنا متقدمين بثلاثة كانت الأجواء مشحونة وتمكنا من التعامل مع الضغوط بالصورة المطلوبة».

بدوره، قال مدرب بني ياس، السلوفيني داركو ميلانيتش، في المؤتمر الصحافي: «إن الجانب الإيجابي الذي خرجوا به من المباراة، هو أن فريقه واصل السعي حتى آخر دقيقة للخروج بنتيجة إيجابية».

• صانع الألعاب الجديد في فريق العين كاكو قدم نفسه بصورة مميزة، وسجل هدفاً من ثلاثية الفريق أمام بني ياس.

معاذ كمبال ■ أبوظبي