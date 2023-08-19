الجزيرة يقسو على النصر بالطريقة الهولندية

حقق فريق الجزيرة فوزاً مستحقاً أمس على مستضيفه النصر بنتيجة 3-1 في قمة الجولة الأولى من دوري أدنوك للمحترفين. وأحرز أهداف الجزيرة علي مبخوت هدفين، والإسباني أليخاندرو، بينما أحرز هدف النصر كيفين أوغوديلو. ويدين الجزيرة بالفوز للمدرب الهولندي فرانك دي بور، الذي رسم ملامح فريق يستطيع المنافسة على اللقب والأكثر إقناعا في الجولة الأولى من البطولة. جاء الشوط الأول في صالح الجزيرة لعبا ونتيجة، وكان الأفضل في وسط الملعب والهجوم والاستحواذ والذي وصل إلى 74٪ مع نهاية الشوط الأول، حيث اعتمد الفريق على الجهة اليمنى التي شكلت خطورة كبيرة على النصر بقيادة كوليبالي وريتشارد.

جاء الشوط الأول في صالح الجزيرة لعبا ونتيجة، وكان الأفضل في وسط الملعب والهجوم والاستحواذ والذي وصل إلى 74٪ مع نهاية الشوط الأول، حيث اعتمد الفريق على الجهة اليمنى التي شكلت خطورة كبيرة على النصر بقيادة كوليبالي وريتشارد.