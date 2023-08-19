الوصل يكتفي بهدف "صالح" أمام الصقور

افتتح الوصل موسمه بالفوز على الامارات بهدف دون رد في المباراة التي جرت بينهما في معقل الفهود لحساب الجولة الأولى لدوري أدنوك للمحترفين.

ويدين الامبراطور بهذا الانتصار إلى نجمه، علي صالح والذي سجله في الدقيقة 64، بعدما انتهى الشوط الأول بالتعادل من دون أهداف.

ودخل فهود زعبيل المواجهة بسيطرة كانت واضحة وسط تراجع طوال الوقت من جانب لاعبي الامارات، الذين اكتفوا بالتواجد في نصف ملعبهم للدفاع عن مرمى الحارس إبراهيم الكعبي.

وكان الوصل البادي بإضاعة الفرصة بعد أربعة دقائق فقط، من محاولة خيميينز، ولكن حارس الصقور كان حاضرا وتصدى للعبة على مرتين.

وسرعان ما تراجع أصحاب الأرض بعد تلك الفرصة، واختفى نجمي الفريق، علي صالح وفابيو ليما، لتُصبح مهمة دفاع

الامارات أكثر سهولة في ابعاد محاولات الوصل للتسجيل.

وحضر ليما وخيميينز هجوميا من خلال تسديدتين، لكنهما مرتا بردا وسلاما على حارس مرمى الصقور.

وكاد "المُخضرم"، إسماعيل الحمادي أن يقلب الطاولة على الوصل من خلال هجمة مرتدة لكن تسديدته مرت بمحاذاة القائم الأيمن.

وتمكن مهاجم الوصل السويسري جيرونيمو بوليت، من تسجيل هدفا من تمريرة علي صالح ولكن تقنية الفيديو ألغت الهدف بداعي التسلل.

وظل أداء الوصل على الوتيرة ذاتها في الشوط الثاني، والذي تحصل في بدايته الوصل على ضربة ثابتة من مكان مثالي، سددها ليما في الحائط البشر

وجاء الحل عن طريق علي صالح، مستغلا تمريرة فابيو ليما ليُسدد منها على يسار الحارس وسط غياب من الدفاع الإماراتي.