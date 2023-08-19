لاعب الوحدة علاء الدين زهير: الخسارة من البطائح موجعة

مثلت الخسارة الكبيرة التي تعرض لها فريق الوحدة أمس في ملعبه وأمام جمهوره أمام فريق البطائح بهدفين مقابل هدف، ضمن الجولة الأولى لدوري أدنوك للمحترفين في كرة القدم، صدمة قوية لـ"العنابي" ولجهازه الفني بقيادة المدرب الجنوب افريقي بيتسو موسيماني الذين كان يأمل في بداية قوية في الدوري.

ووصف لاعب الوحدة علاء الدين زهير في تصريحات صحافية الخسارة بالموجعة، مؤكدا أنه يعتذر للجماهير الوحداوية التي ساندتهم، واعدا بتعويض هذه الخسارة في المباراة المقبلة، وقال إن الوحدة سنحت له عدة فرص لكنه لم يستغلها. بدوره ارجع لاعب البطائح محمد أحمد في تصريح صحافي الفوز الثمين لفريقه إلى أن البطائح كان على قلب رجل واحد، مؤكدا أنهم كلاعبين قدموا كل ماعندهم لكي يخرج البطائح بدون أخطاء ويحقق الفوز الثمين.

