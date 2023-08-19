«ريمونتادا» تنقذ «الملك» أمام كلباء

أنقذت «ريمونتادا» أمس، فريق الشارقة من الخسارة في أولى جولات دوري أدنوك للمحترفين، بعد أن قلب تأخره في النتيجة بـ3-2 إلى الفوز بـ4-3، وذلك على حساب مضيفه اتحاد كلباء. وشهدت المباراة تسجيل سبعة أهداف على الرغم من ارتفاع درجة الحرارة والرطوبة. وسجل الشارقة هدفه الأول عن طريق البرازيلي كايو لوكاس مستفيداً من مناولة عثمان كامارا في هدف تكتيكي في الدقيقة 16، ثم تمكن كلباء من إدراك التعادل عن طريق السلوفاكي فيليب كيش بعد تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء على يمين الحارس محمد درويش في الدقيقة 23.

وتقدم الشارقة بالهدف الثاني عن طريق البرازيلي كايو في الدقيقة 35، مستفيداً من ضربة جزاء بعد اعثار تعرض له كايو من قبل عبدالسلام محمد المكلف بمراقبته. وأدرك كلباء التعادل بعد كرة سددها البرازيلي لياندرو من ضربة حرة مباشرة من خارج الجزاء 42، وتقدم كلباء بالهدف الثالث عن طريق الإيراني مهدي قائدي في الدقيقة 60.

وأثمرت تبديلات الشارقة، بعد دخول ألكاسير، إذ سجل هدف التعادل في الدقيقة 79 بتسديدة رأسية، ثم سجل لوان بيرار هدف الفوز للشارقة في الدقيقة 87.