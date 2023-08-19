البطائح يوجه صدمة أولى إلى الوحدة

حقق البطائح مفاجأة من العيار الثقيل بفوزه على مضيفه الوحدة بهدفين مقابل هدف، إذ سجل لاعب البطائح البديل الفارو دي أولفيرا هدف الفوز لفريقه في الوقت القاتل «85»، بعدما كانت المباراة تتجه إلى التعادل 1-1 خلال المواجهة التي جمعت الفريقين أمس، في الجولة الأولى لدوري أدنوك للمحترفين، وحصد البطائح أول ثلاث نقاط في الدوري.

وخطف البطائح الأنظار بإلحاقه الخسارة الأولى للعنابي، ومثلت الخسارة ضربة كبيرة للوحدة ولمدربه، الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني وللجمهور الوحداوي الذي كان يأمل في بداية سعيدة لفريقه في الدوري. وفاجأ البطائح الوحدة، بهدف سريع، سجله المهاجم الكاميروني اناتولي بيرترند بعد ست دقائق فقط على بداية المباراة، قبل أن ينجح الوحدة في تعديل النتيجة بهدف البرازيلي جواو بيدرو من ركلة جزاء «19» لكن لاعب البطائح ألفارو دي أوليفيرا بدد آمال الوحدة بتسجيله الهدف الثاني.