العين يتخطى مفاجآت بني ياس بفوز صعب

تجاوز فريق العين حمى البدايات بفوزه الصعب على ضيفه بني ياس بنتيجة 3-2، في استهلالية مشوار الفريقين في دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، في لقاء تأثر فيه «الزعيم» بقلة الانسجام بين اللاعبين القدامى والجدد، لكنه استخدم فيه سلاح الحلول الفردية كما ساعدته النيران الصديقة في الحصول على النقاط الثلاث كاملة.

ووجد «البنفسج» نفسه متأخراً بالنتيجة بعد أن سجل الضيوف هدف التقدم في الدقيقة 23 بواسطة الفرنسي يوسف نياكيتي، مستفيداً من خطأ دفاعي في التمركز، لكن العين أدرك التعادل بواسطة كاكو في الدقيقة 38 من هجمة منظمة، فيما سجل مدافع العين كوامي هدفاً بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 54+4.

ولم تغب الإثارة خلال الشوط الثاني الذي شهد المزيد من الأهداف، إذ سجل مدافع بني ياس حسين عباس هدفاً بالخطأ في مرماه في الدقيقة 64 ليمنح العين التقدم بالهدف الثالث، وهو الهدف الذي أراح أعصاب لاعبي العين وجماهيره لكنه لم يدم طويلاً إذ اهتزت شباكه بالهدف الثاني الذي سجله البديل أحمد شحدة في الدقيقة 74.

وزادت الإثارة في الدقائق الأخيرة، حين سجل الفرنسي نياكيتي هدف التعادل، لكن حكم المباراة ألغاه بداعي التسلل.