العين يتجاوز حمى البدايات بـ"الحلول الفردية" و"النيران الصديقة"

تجاوز فريق العين حمى البدايات بفوزه الصعب على ضيفه بني ياس بنتيجة 3-2، في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء اليوم على استاد هزاع بن زايد في استهلالية مشوار الفريقين في مسابقة دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، في لقاء تأثر فيه "الزعيم" بقلة الانسجام بين اللاعبين القدامى والجدد، لكنه استخدم فيه سلاح الحلول الفردية كما ساعدته النيران الصديقة في الحصول على النقاط الثلاث كاملة.

ووجد "البنفسجي" نفسه متأخراً بالنتيجة بعد أن سجل الضيوف هدف التقدم في الدقيقة 23 بواسطة اللاعب الفرنسي يوسف نياكيتي مستفيداً خطأ دفاعي في التمركز، لكن استقبال للهدف زاد جعل أصحاب الأرض يخرجون كل ما لديهم وهو ما ساعدهم في إدراك هدف التعادل بواسطة اليخاندرو كاكو في الدقيقة 38 من هجمة منظمة، فيما سجل مدافع العين كوامي هدفاً بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 54+4.

ولم تغيب الاثارة خلال شوط المباراة الثاني الذي شهد هو الأخر المزيد من الأهداف، إذ سجل مدافع بني ياس حسين عباس هدفاً بالخطأ في مرماه في الدقيقة 64 ليمنح العين التقدم بالهدف الثالث وهو الهدف الذي أراح أعصاب لاعبي العين وجماهيره لكنه لم يدم طويلاً إذ اهتزت شباكهم بالهدف الثاني الذي سجله البديل أحمد شحدة في الدقيقة 74.

وازدادت الاثارة في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة حينما سجل الفرنسي يوسف نياكيتي هدفاً لكنه حكم المباراة ألغاه بداعي التسلل وهو القرار الذي صادقت عليه تقنية الإعادة التلفزيونية، لتنتهي المباراة بفوز العين بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ليضع بذل أول 3 نقاط في رصيده.