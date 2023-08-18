الوحدة يخشى «صعوبة البدايات» في مواجهة البطائح

يستقبل فريق الوحدة الساعة 06:00 عصر اليوم منافسه البطائح على استاد آل نهيان في الجولة الأولى لدوري أدنوك للمحترفين، في لقاء يسعى فيه أصحاب الأرض لتجاوز حمى البدايات أملاً في إعلان نفسه منافساً على لقب البطولة، لكنه يدرك أن عليه إثبات جدارته في الجولة الافتتاحية بتحقيق الانتصار ولا شيء سواه.

وأكمل «العنابي» جاهزيته من خلال الحصة التدريبية الأخيرة، التي جاءت عقب الودية التي خاضها أخيراً في مواجهة بني ياس والتي انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين. وشدد مدرب الوحدة، الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني في المؤتمر الصحافي على أن «ضربة البداية مهمة جداً، ونعلم صعوبة المباراة الافتتاحيات التي دائماً ما تكون متكافئة الفرص، نحترم البطائح وجميع أندية الدوري وأثق في قدرات لاعبي فريقي في تحقيق الانتصار».

وعلى الجانب الآخر، يرفع البطائح الذي نجا من الهبوط في الجولة الأخيرة من الموسم الماضي شعار الانتصار، وهو يدرك أن الخروج بالنقاط الثلاث من ملعب «العنابي» ستكون خير معين للفريق في مشواره، إذ قد يمثل ذلك دفعة معنوية كبيرة للغاية خصوصاً وأن الفريق غير جلده بالصفقات الجديدة وبالتعاقد كذلك مع المدرب الروماني ميريل رادوي.