صفقات العين الجديدة في الاختبار الأول أمام بني ياس

يستقبل فريق العين ضيفه بني ياس الساعة 08:30 مساء اليوم على استاد هزاع بن زايد ضمن استهلالية مشوار الفريقين في دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، في لقاء يطمع فيه الجانبان لتحقيق الانتصار والحصول على النقاط الثلاث، وفيما يرفع أصحاب الأرض سقف التوقعات بقدرة الفريق على تحقيق كل الألقاب الممكنة بعد التعاقدات المميزة وتطور مستوى اللاعبين الآخرين، فإن ذلك سيكون أكبر مهدد لرغبة الضيوف في الخروج بنتيجة إيجابية.

ولا بديل أمام أصحاب الأرض سوى الانتصار في لقاء اليوم إذا أرادوا أن يكونوا منافسين مباشرين على لقب الدوري، إذ إن الفريق الذي خرج من الموسم الماضي خالي الوفاض يحظى في الموسم الحالي بدعم استثنائي من جانب الإدارة وكذلك الجماهير التي حجزت تذاكر اللقاء منذ وقت مبكر للوقوف خلف فريقها.

وعزز «الزعيم» صفوفه بصفقات من العيار الثقيل، ضمّت كلاً من: صانع الألعاب الباراغواني أليخاندرو روميرو الشهير بـ(كاكو)، والجناح الروماني عمير اتزيلي، والكوري الجنوبي بارك يونغ، الذي يشغل وظيفتي المدافع والمحور، إلى جانب المدافع الدولي خالد العطاس، كما تعاقد العين مع المدرب الهولندي ألفريد شرودر لقيادة الدفة الفنية خلفاً للأوكراني ريبروف.

وقال المدرب الهولندي في المؤتمر الصحافي: «من الطبيعي جداً أن يكون سقف التوقعات مرتفعاً، هذا الأمر يفرضه منطق الأندية الكبيرة، الفرق الكبيرة دائماً معتادة على اللعب تحت الضغوط ونحن مطالبون حالياً بالبداية القوية أمام بني ياس».

وكان العين اختتم التحضيرات للموسم الجديد بخوض مباراة ودية السبت الماضي أمام خورفكان وانتهت بفوزه بهدفين نظيفين، واطمأن المدرب فيها على جاهزية الجميع، وأظهرت التشكيلة أن المدرب سيستعين بالرباعي الجديد كأساسيين، خصوصاً بعد الأداء الذي قدموه في فترة المعسكر والوصول إلى مرحلة متقدمة من الانسجام مع بقية اللاعبين. وعلى الجانب الآخر، يدرك بني ياس أنه لا مجال أمامه سوى للانتصار أيضاً، إذ إن الفوز على فريق بحجم وقوة العين سيمنحه دفعة معنوية كبيرة للاستمرار في حصد النقاط في الجولات المقبلة.