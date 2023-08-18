شباب الأهلي يبدأ حملة الدفاع عن اللقب من عجمان

يستهل شباب الأهلي حملة دفاعه عن لقب دوري أدنوك للمحترفين من عجمان، حين يحل ضيفاً على «البرتقالي» الساعة 8:30 مساء اليوم في افتتاح المرحلة الأولى. وشاءت الأقدار أن تكون المباراة الختامية للفريقين معاً، والتي جمعتهما في نهاية الموسم الماضي، وفاز بها «الفرسان» بهدف دون رد وتوج بعدها باللقب.

ويسعى شباب الأهلي لضرب أكثر من عصفور بحجر واحد، إذ يسعى مدربه الصربي ماركو نيكوليتش إلى الخروج بالنقاط الثلاث في اختباره الأول محلياً، والحصول على معنويات إضافية قبل مواجهة النصر السعودي في الدور التمهيدي الثاني المؤهل لدوري أبطال آسيا.

ولن تكون مهمة شباب الأهلي سهلة، بعدما أثبت عجمان في الموسم الماضي تطوره وكان قوياً سواء على مستوى الدوري أو في بطولة الكأس، ولكن يبقى رهان «الفرسان» على لاعبيه المحترفين الذين يمثلون قوة كبيرة، وتحديداً الثلاثي عزيز جانييف، ورينان فيكتور، ومؤنس دبور، بجانب كارتابيا الذي كان أحد نجوم شباب الأهلي في الموسم الماضي. على الجانب الآخر يدخل عجمان اختباراً صعباً أمام حامل اللقب وأمام جماهيره لإثبات أن طفرة الموسم الماضي ليست مجرد ضربة حظ. وربما يكون المدرب الجديد، البرازيلي كايو زاناردي، تحت الضغط، فهو سيكون حتماً موضع مقارنة مع سابقه الصربي غوران، والذي أحدث نقلة كبيرة في صفوف عجمان، خلال الموسمين اللذين كان فيهما مسؤولاً عن تدريب «البرتقالي». ولن يكون كايو الوحيد الواقع تحت الأنظار، بل ستمتد الأنظار إلى اللاعب التونسي هيكل الشيخاوي، الذي دخل قائمة عجمان بديلاً عن مواطنه فراس بالعربي الذي انتقل إلى الشارقة، بعد موسم ماضٍ مميز. ويفتقد عجمان خدمات مهاجمه المغربي وليد أزارو، الذي يقضي عقوبة الإيقاف لمباراة واحدة بعد طرده في مباراة شباب الأهلي نهاية الموسم الماضي.

• يسعى شباب الأهلي لتحقيق الفوز اليوم، حتى يواجه النصر السعودي في ملحق أبطال آسيا بمعنويات عالية.