حمد الشحي يتألق في بطولة تونس الدولية للسباحة

تألق سباح نادي الحمرية والمنتخب، حمد الشحي، في بطولة تونس الدولية التي أقيمت خلال معسكر إعداده بإيفاد من مجلس الشارقة الرياضي، لمتابعته وتجهيزه للمشاركة في بطولة آسيا التي ستقام بأبوظبي في أكتوبر المقبل، بمرافقة المدرب أحمد جمال الدين، حيث حقق المركز الأول في سباق 50 متر حرة، مسجلاً 26.26 ث، والمركز الثاني في سباق 100 متر حرة مسجلاً 57.61 ث، وأحرز المركز الأول على مواليد 2009، ويعتبر الشحي من السباحين الواعدين لفئة 14 عاماً، ويحمل الرقم القياسي للدولة في 50 متراً.

وأبدى أمين عام مجلس الشارقة الرياضي نبيل عاشور، في تصريح صحافي، سعادته بما حققه الشحي، قائلاً إن نتائج البطولة الدولية برهنت على نجاح المعسكر، مشيداً بالتزام وحماسة السباح الشحي الذي ينتظره مستقبل واعد في عالم السباحة.