نادي دبي لسباق الخيل يكشف عن البرنامج الكامل لسباقات مضمار ميدان

كشف نادي دبي لسباق الخيل، في بيانٍ له، عن البرنامج الكامل لسباقات الخيل في مضمار ميدان للموسم الجديد 2023-2024، الذي يستهل 10 نوفمبر المقبل، ويتألف في حلته الجديدة من 14 أمسية للسباقات، يعقبها العرس العالمي الأقوى "أمسية كأس دبي العالمي" في 30 مارس 2024 بإجمالي جوائز مالية تبلغ 30.5 مليون دولار.

وأكد نادي دبي لسباق الخيل أن: "أولى الأمسيات الكبرى للموسم ستدشن بحفل سباق (فيستيف فرايداي) يوم الجمعة 22 ديسمبر، ويشهد ستة سباقات مصنفة رفيعة، يتقدمها سباق الفئة الثانية (بطولة آل مكتوم للميل) بجائزة مالية تبلغ مليون درهم إماراتي، على أن يشهد يوم الجمعة 26 يناير المقبل واحداً من أكبر الامسيات في الشرق الأوسط، بإقامة مهرجان (فاشون فرايداي)، أو حفل سباق يوم الأزياء والأناقة الذي سينظم خلاله عروضاً مثيرة للأزياء والموضة على هامش الأمسية المتضمنة لتسعة أشواط مصنفة رفيعة يتصدرها سباق الفئة الأولى من بطولة (آل مكتوم للتحدي) بجائزة مالية تبلغ 3.68 مليون درهم، كما تتضمن الأمسية سباق الفئة الأولى على الأرضية العشبية (بطولة جبل حتا) بجائزة مالية تبلغ 1.85 مليون درهم".

وأشار البيان إلى احتفاظ أمسية (سوبر ساترداي) بسمتها كمناسبة اجتماعية مميزة بمسماها وموقعها في روزنامة السباقات، المقامة في نسختها لهذا الموسم في الثاني من مارس 2024، وتتضمن أشواطها سباق للفئة الثانية (بطولة آل مكتوم كلاسيك).