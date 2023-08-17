دورة مجلس دبي الرياضي الصيفية لأكاديميات الكرة تنطلق اليوم

تنطلق عصر اليوم منافسات النسخة 12 من الدورة الصيفية لأكاديميات كرة القدم التي ينظمها مجلس دبي الرياضي من 17 الجاري إلى الثالث من سبتمبر المقبل، وتضم تسع فئات عمرية بمشاركة خمسة أندية هي: شباب الأهلي، الوصل، النصر، حتا، الشارقة، وذلك في إطار خطة مجلس دبي الرياضي لتطوير البراعم والناشئين واكتشاف وتطوير الموهوبين.

واعتمد مجلس دبي الرياضي اللائحة الفنية للبطولة التي يشارك فيها 36 فريقاً يخوضون 54 مباراة تحت قيادة 32 حكماً، كما تم إجراء قرعة المباريات وتحديد أماكن المنافسات حسب الفئات العمرية، حيث ستقام منافسات فئة تحت 19 و17 سنة بنادي النصر، فيما تقام منافسات فئة تحت 16 سنة بنادي شباب الأهلي، ومنافسات فئة تحت 15 سنة بنادي الوصل، ومنافسات فئة تحت 14 سنة بنادي شباب الأهلي، ومنافسات فئة تحت 13 سنة بنادي حتا، ومنافسات فئة تحت 12 سنة (أ) بنادي شباب الأهلي، ومنافسات فئة تحت 12 سنة (ب) وتحت 11 سنة في ملاعب عالم دبي للرياضة بمركز دبي التجاري العالمي.