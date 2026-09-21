5 نجوم في منتخب ألعاب القوى يبحثون عن المجد الآسيوي

يتوجه خماسي منتخب ألعاب القوى، سليمان عبدالرحمن، ومريم كريم، وعبدالقدوس أحمد علي، وإيمانويل باميديلي، وأمينات قمرالدين، إلى اليابان، اليوم، بعد استكمال تحضيراته المكثفة بنادي ضباط الشرطة في دبي، استعداداً لخوض منافسات دورة الألعاب الآسيوية «آيتشي–ناغويا 2026»، وسط طموحات كبيرة لتقديم حضور إماراتي قوي على الساحة القارية.

ويطمح لاعبو المنتخب إلى ترجمة مكتسبات فترة الإعداد إلى نتائج إيجابية في «آيتشي–ناغويا»، وتقديم مستويات تعكس حجم التحضيرات التي خاضوها خلال الفترة الماضية، بما يمنح منتخب القوى فرصة لتعزيز حضوره القاري، ومواصلة البناء على استراتيجية اتحاد ألعاب القوى الرامية إلى صناعة جيل قادر على المنافسة في المحافل الآسيوية والدولية.

وقال رئيس اتحاد ألعاب القوى، اللواء الدكتور محمد عبدالله المر، في تصريحات صحافية: «إن المنتخب الوطني يضم مجموعة من العناصر القادرة على خوض منافسات دورة الألعاب الآسيوية بطموحات كبيرة، خصوصاً في ظل المستويات التي ظهر بها اللاعبون في الاستحقاقات الأخيرة، والتي تعكس التطور الملحوظ في مسيرة الإعداد».

وأضاف: «المشاركة ببطولة العالم في الولايات المتحدة، إلى جانب بطولة آسيا الـ22 تحت 20 عاماً في هونغ كونغ، كشفت عن امتلاك المنتخب قاعدة مميزة من العناصر الواعدة».

وأشاد المر بالدعم المتواصل والاهتمام الذي تحظى به البرامج التطويرية من اللجنة الأولمبية الوطنية ووزارة الرياضة، مؤكداً أن الاتحاد ماضٍ في تنفيذ استراتيجيته الهادفة إلى إعداد أجيال جديدة من المواهب، وتوفير فرص التأهيل الاحترافي للعناصر المختلفة، بما يعزز قدرتها على مواكبة التطور المتسارع الذي تشهده اللعبة عالمياً.