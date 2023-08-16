شباب الأهلي يتخطى عقبة الوحدات.. ويضرب موعداً مع رفاق رونالدو

ضرب شباب الأهلي موعداً مع النصر السعودي في الدور التمهيدي الثاني لدوري أبطال آسيا، بعدما تخطى عقبة الوحدات الأردني بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما مساء أمس، على استاد راشد في دبي.

ومن المقرر أن يلاقي شباب الأهلي زملاء البرتغالي كريستيانو رونالدو يوم 22 الجاري في العاصمة السعودية الرياض، لتحديد المتأهل لدوري المجموعات من البطولة القارية.

ونجح «فرسان دبي» في تحقيق المطلوب منهم أمام الوحدات على الرغم من انتهاء الشوط الأول بالتعادل السلبي، إلا أن شباب الأهلي تمكن في الحصة الثانية من تسجيل أهدافه الثلاثة عن طريق كل من، عزيز جانييف «57»، ورينان فيكتور «64» ومؤنس دبور «87».

وخلال الشوط الأول وضح اعتماد الوحدات على التمركز الدفاعي في نصف ملعبهم مع التحول للهجوم عبر الهجمات المرتدة.

وفي الشوط الثاني، نجح شباب الأهلي في فك حصار الوحدات الدفاعي إثر مخالفة ارتُكبت في حق يحيى الغساني على مشارف منطقة الجزاء، ترجمها عزيز جانييف بنجاح لتستقر على يمين الحارس.

ومع الانفكاك الدفاعي لفريق الوحدات نجح شباب الأهلي في إضافة هدف التعزيز الثاني عن طريق رينان فيكتور من كرة رأسية، مستفيداً من ركنية نفذها عزيز جانييف.

وقبل الختام بثلاث دقائق عزز مؤنس دبور تقدم «فرسان دبي» بالهدف الثالث، من كرة وصلته داخل منطقة الجزاء سددها بيسراه في الزاوية البعيدة لمرمى الفخوري.