قرعة دوري الدرجة الأولى تسفر عن مواجهات قوية في جولة الافتتاح

سُحبت أمس في مقر اتحاد كرة القدم، قرعة مسابقات دوري الدرجة الأولى والثانية والثالثة للموسم الرياضي 2023-2024.

وأسفرت قرعة مسابقة دوري الدرجة الأولى الذي يشهد مشاركة 17 فريقاً، عن مواجهات قوية في الأسبوع الأول الذي ستنطلق مبارياته اعتباراً من التاسع من سبتمبر المقبل، حيث يلتقي الجزيرة الحمراء مع الظفرة، والحمرية مع «غلف إف سي» والعربي مع «غلف يونايتد»، كما يلتقي دبا الحصن مع العروبة ومسافي مع التعاون، ومصفوت مع يونايتد، والفجيرة مع سيتي، والرمس مع الذيد.

وفي دوري الدرجة الثانية الذي سينطلق في 29 سبتمبر المقبل بمشاركة 14 فريقاً، يلتقي في الجولة الأولى ريجينال مع رويال، وايليت فالكونز مع الهلال يونايتد، وفرسان هيسبانيا مع لافال يونايتد، والظاهرة مع الموج، كما يلتقي فليتود يونايتد مع الاتفاق، ولاليغا مع النجوم، ويونايتد سبورت مع بينونة.

وفي دوري الدرجة الثالثة الذي ينطلق 29 سبتمبر المقبل بمشاركة 16 فريقاً، أسفرت القرعة عن مواجهة سبورتي مع الصقور الغربية، وأميرالد مع غلف يونايتد و«تي أف أه» مع «بي إي» الرياضي والغربية مع سبورتيج، كما يلتقي إيرش مع مدينات، وفالكون مع بريسشن، والدعم الرياضي مع غاردنز يونايتد، والاتحاد مع سيتي.