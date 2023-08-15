شباب الأهلي يدشن حلمه الآسيوي الليلة

يبدأ شباب الأهلي حلمه الآسيوي الليلة عندما يواجه الوحدات الأردني في المباراة التي ستجمعهما في 7:35، على استاد راشد في دبي ضمن المحلق المؤهل لدوري أبطال آسيا.

وستكون الأنظار منصبة على مدرب شباب الأهلي الجديد، الصربي ماركو نيكوليتش، في أول قيادة فنية له لحامل لقب دوري أدنوك للمحترفين.

وتولى ماركو نيكوليتش مهمة تدريب شباب الأهلي خلفاً للمدرب البرتغالي ليوناردو غاريم الذي قاد «فرسان دبي» للتويج بلقب دوري أدنوك، بعدما أنهي موسمه بفارق ثلاث نقاط عن أقرب ملاحقيه وهو فريق العين، ليعيد اللقب إلى دولاب الفريق بعد سبع سنوات.

وقاد صاحب الـ44 عاماً العديد من الأندية الأوروبية قبل أن يأتي إلى دبي لتدريب شباب الأهلي، إذ سبق وخاض تجارب عديدة أبرزها مع لوكوموتيف موسكو الروسي.

ويُمنّي ماركو نيكوليتش النفس بتقديم نفسه بصورة جيدة في أول اختبار قوي وحقيقي له أمام بطل الأردن، والعبور للمرحلة الثانية من المحلق الآسيوي لملاقاة فريق النصر السعودي في 22 الجاري قبل العبور إلى مرحلة دوري المجموعات.

ويمتلك شباب الأهلي خبرات كبيرة في دوري أبطال آسيا، إذ سيظهر للمرة العاشرة في تاريخه في هذه المسابقة القارية التي بدأها بمسماها الجديد في عام 2005، إذ كان قريباً من نيل لقب البطولة القارية في عام 2015، إلا أنه حل وصيفاً بعد غوانزو الصيني.

وودّع شباب الأهلي دوري أبطال آسيا من مرحلة دوري المجموعات خلال مشاركه في البطولة في نسخة 2005 باحتلاله المركز الأخير، ثم كرر خروجه من المرحلة ذاتها في نسخة 2009، بعد احتلاله أيضاً المركز الأخير.

وظلت لعنة مرحلة دوري المجموعات تطارد شباب الأهلي في نسختي 2010 و2014، قبل أن يتوهج في نسخة 2015 التي سجلت حضوره الأبرز في المسابقة القارية.

وودع شباب الأهلي نسخة 2017 من دور الـ16، وكذلك في نسخة 2020 ودّع البطولة من تلك المرحلة أيضاً.

واستعد شباب الأهلي لموسمه الجديد بتدعيم صفوفه من خلال التعاقد مع قائد فريق كريستال بلاس الإنجليزي لوكا ميليفويفيتش، إضافة إلى مؤنس دبور من فريق هوفينهايم الألماني، ويعدان من أهم صفقات الموسم على مستوى فترة الانتقالات الصيفية.

وتلقى شباب الأهلي نبأ ساراً قبل خوض غمار المسابقة القارية بحصول جناحه الأرجنتيني فيدريكو كارتابيا، على جائزة أفضل لاعب أجنبي في الدوري الإماراتي للمحترفين، كما حصل زميله في الفريق حارب عبدالله على جائزة أفضل لاعب شاب عن الموسم المنصرم.

وعقد أمس، الاجتماع الفني الخاص بالمباراة بحضور مسؤولي الفريقين، ومسؤول الاتحاد الآسيوي ومراقب المباراة، وتقرر أن يرتدي شباب الأهلي اللون الأحمر الكامل والوحدات اللون الأخضر، كما تقرر أن تكون البوابات 5 و6 لجمهور شباب الأهلي، والبوابة 3 لجمهور الوحدات.

وفي المقابل فإن فريق الوحدات الذي تأهل للملحق الآسيوي بعد أن حل وصيفاً في الدوري الأردني موسم 2022-2023 سبقت له المشاركة مرتين فقط في دوري أبطال آسيا، وودّع المسابقة من مرحلة دوري المجموعات.

ولكن بطل الأردن يمتلك تاريخاً كبيراً على صعيد كأس الاتحاد الآسيوي على مدار 11 عاماً بتأهله مرتين للدور قبل النهائي في هذه البطولة، قبل أن يبدأ ظهوره في بطولة دوري أبطال آسيا عام 2021.

وخلال مشاركته الأولى في هذه البطولة، جمع الفريق رصيداً مميزاً من النقاط بحصده سبع نقاط واحتلاله المركز الثالث في المجموعة، ثم حل في العام التالي في المركز الأخير في المجموعة برصيد ست نقاط.

7 «ودّيات» تجهز «فرسان دبي»

خاض شباب الأهلي خلال الفترة الماضية سبع مباريات ودية، إذ فاز على حتا 5-2، وعلى الوحدة السعودي 2-0، وعلى فوجدوفاتس بالنتيجة ذاتها، وتعادل مع عيروني طبريا 1-1، وخسر أمام صحار العماني 0-2، وأمام أوسيبك بالنتيجة نفسها، ومن الاتفاق بهدف دون رد.