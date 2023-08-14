«الرابطة» تناقش مع 14 نادياً تحديثات اللوائح المنظمة لبطولات المحترفين

نظّمت رابطة المحترفين الإماراتية ورشة عمل انطلاق الموسم الرياضي 2023-2024، أول من أمس، بفندق ريكسوس مارينا بأبوظبي.

وتناولت الورشة مستجدات وتعديلات اللوائح في كل من المسابقات، للتسويق، والبث التلفزيوني والإعلام، حيث تحرص رابطة المحترفين الإماراتية على التحديث الدوري للوائح بما يتوافق والمعايير العالمية.

حضر الورشة عضو مجلس إدارة رابطة المحترفين الإماراتية سعيد الكعبي، والمدير التنفيذي وليد الحوسني، وممثلو الأندية المحترفة الـ14، من مختلف التخصصات المعنية بتنظيم المباريات، إضافة إلى مسؤولي المباريات التابعين للرابطة.

وأكد وليد الحوسني أن الهدف الأساسي للورشة هو مناقشة تحديثات اللوائح المنظمة لبطولات المحترفين، التي تهدف إلى تطوير المسابقات من النواحي الفنية والتسويقية والإعلامية وغيرها، للوصول بكرة الإمارات إلى المعايير العالمية.

وأوضح: «نحن مقبلون على موسم جديد، نتطلع لتحقيق نجاحات متجددة، واستكشاف آفاق أرحب في صناعة كرة القدم، ونتذكر إنجازات الموسم الماضي، حيث عادت الجماهير إلى المدرجات، وشهدنا تنافساً مثيراً في مختلف المسابقات».

وأضاف: «كل هذا تحقق بفضل دعم وتشجيع القيادة الرشيدة، وعلينا أن نكون على قدر الرهان والتحدي، لنعيد تكرار مشهد الموسم الماضي، مع إضافة لمسات إبداعية وابتكارية أكثر، بالتعاون المثمر والبناء مع شركائنا، الأندية المحترفة والرعاة ووسائل الإعلام».

وتواصلت فعاليات ورشة الموسم الرياضي الجديد بعرض حول الإنجازات التي تحققت في الجانب التسويقي، والبث التلفزيوني والإعلام والمسابقات وتنظيم المباريات، من حيث الترويج والانتشار، والتقنيات الحديثة، والتغطية الإعلامية الإيجابية، وتطوير الاستادات والمرافق وغيرها.

وأكد سعيد عبيد الكعبي أن أي نجاح يتحقق هو بفضل التنسيق المتواصل بين جميع الأطراف لتقديم منتج كرة القدم بالصورة اللائقة، وحث على أهمية مواصلة الجهود للحفاظ على مكتسبات المواسم الماضية، والعمل على تقديم الأفضل، مع تقديم الأولوية القصوى للحضور الجماهيري ومتطلباتها من تسهيلات، وخدمات ومرافق، لتعزيز تجربة يوم المباراة.

• تحديثات اللوائح تهدف إلى تطوير المسابقات والوصول بكرة الإمارات إلى المعايير العالمية.