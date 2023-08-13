تعاقدات أندية دوري المحترفين تكسر حاجز الـ 100 صفقة جديدة

أبرمت أندية دوري أدنوك للمحترفين، حتى يوم أول من أمس، 102 صفقة جديدة على صعيد اللاعبين المواطنين والمحترفين الأجانب، وذلك وفقاً لما أعلنته الأندية عبر منصاتها الرسمية، ضمن الميركاتو الصيفي الحالي المستمر حتى مساء 21 سبتمبر المقبل، تدعيماً لصفوفها استعداداً للموسم الكروي الجديد 2023-2024، الذي ينطلق يوم الجمعة المقبل. وجاءت أندية خورفكان وحتا الأكثر إبراماً للصفقات (15 تعاقداً لكل منهما)، مقارنة بالشارقة الذي اكتفى بإبرام صفقة وحيدة بالتعاقد مع التونسي فراس بالعربي المنتقل من نادي عجمان.

15 صفقة لـ«خورفكان»

دعم خورفكان صفوفه بصفقات جديدة على صعيد اللاعبين المواطنين، ممثلة في ثلاث لاعبين قدموا من شباب الأهلي، هم: وليد حسين، وسطلان فايز، وحمدان ناصر، بجانب محمد الجنيبي القادم من الظفرة، وعمر جمعة لاعب النصر السابق، وسعيد أحمد وسالم الحمادي في صفقة انتقال حر، ومحمد خلفان على سبيل الإعارة من العين، بجانب التعاقد مع ثلاثة محترفين برازيليين، هم: لورينسي رودريغيز، وبيدرو كاسترو، وتياغو دي ليونسو القادمين من البطائح ودبا الفجيرة والظفرة، والدولي التونسي سيف الدين الخاوي القادم من نادي كليرون الفرنسي، فيما جاءت التعاقدات مع فئة اللاعب المقيم مع الكاميروني ديفيد روي، والمالي الحسن تامبورا، التي جاءت مكملة للتعاقد مع المهاجم السوداني حمد عوض الله القادم من العين تمهيداً لقيده في فئة مواليد الدولة.

حتا الأكثر تنوعاً

أبرم حتا العائد حديثاً إلى دوري المحترفين، 15 صفقة، بدايةً من المدافعين البلجيكي دينو أرسلاناجيتش والسلوفيني فيرنون دي ماركو، بجانب المهاجم الألماني ألكسند ميركل القادم من نادي غازي عنتاب التركي، والفنزويلي أنخيل ليزما الذي سيتم قيده في فئة اللاعب المقيم، واستكملت بالتعاقد مع السويدي مصطفى زيدان، والكويتي شبيب الخالدي، بنظام الإعارة قادماً من كاظمة الكويتي، والدولي الكونغولي أرون شبولا لاعب وسط ليماسول القبرصي، فيما جاءت الصفقات المحلية لـ«الإعصار» ممثلة في الدولي السابق جمال معروف، ومهند خميس القادم من خورفكان، ومنصور البلوشي لاعب دبا الفجيرة، وسعيد سويدان القادم من النصر، والمهاجم علي عيد قادماً من الظفرة في انتقال حر، وحمدان العامري قادماً من الجزيرة على سبيل الإعارة، وعبدالرحمن علي وجاسم يعقوب القادمين من الوصل والنصر.

12 صفقة للبطائح

أبرم «الراقي» 12 صفقة في «الميركاتو الصيفي» الحالي، بالتعاقد مع لاعب العين والمنتخب الوطني السابق محمد أحمد، ومحمد الحمادي في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع بني ياس، بجانب ثلاثي الوحدة، إسماعيل الزعابي الذي لعب الموسم الماضي في صفوف الظفرة على سبيل الإعارة، وعبدالله الرفاعي في صفقة انتقال حر، وراشد مهير الكتبي، بجانب التعاقد مع أحمد الزيودي القادم من خورفكان، والحارس إبراهيم عيسى القادم من الوصل، والظهير الأيمن علي الظنحاني القادم من نادي الشارقة، فيما اقتصرت تعاقدات البطائح مع اللاعبين الأجانب على كل من الكاميروني بيتروس بومال لاعب وسط أويبست المجري، والإيفواري ميليكي أورليتش، ولاعب الرأس الأخضر ديني بورغيس، والبرازيلي ألفارو دي أوليفيرا القادم من دبا الفجيرة.

أنيستا يكمل الصفقة الـ11 لـ«الصقور»

أكمل الدولي الإسباني ونجم برشلونة السابق أندريس أنيستا الصفقة الـ11 لفريق الإمارات العائد حديثاً لدوري الأضواء، وجاءت مكملة بالتعاقد مع الكاميروني فرانك كوم لاعب وسط الأهلي السعودي والريان القطري والنجم الساحلي والترجي التونسيين السابق، والمدافع البرازيلي لوان أوليفيرا قادماً من دبا الحصن، والليبي السنوسي الهادي القادم من العربي الكويتي، الذي لعب في صفوفه أربع سنوات متتالية، والمدافع الصربي أوروش فيتاس قادماً من القادسية السعودي، قابلها تعاقدات محلية مع كل من سليم سيف قادماً من نادي خورفكان، وفهد سبيل لاعب اتحاد كلباء، والحارس سهيل المطوع القادم من الوصل على سبيل الإعارة، وإبراهيم خميس قادماً من نادي عجمان، والدولي السابق إسماعيل الحمادي قادماً من نادي خورفكان، محمد جلال قادماً من الظفرة.

النصر يبرم 8 صفقات

جاءت صفقات نادي النصر، متوازنة بين المحترفين الأجانب والعناصر المواطنة، بعد أن اتجهت إدارة «العميد» للتعاقد مع البرتغالي يوري ميديروس، لاعب سبورتينغ براغا، والكولومبي كيفن أغوديلو، قادماً من نادي سبيزيا الإيطالي، والبرازيلي غوستافو أليكس، قادماً من الشارقة، وآخرها المدافع الإيطالي مانولو غابياديني قادماً من سامبدوريا، وقابلها محلياً التعاقد من يوسف العامري القادم في صفقة انتقال حر من نادي خورفكان، وحارس مرمى مصفوت محمد جمعة، ومحمد جمال اللاعب السابق لناديي العين والجزيرة، بالإضافة إلى التعاقد مع الدولي السابق ولاعب أندية العين والجزيرة محمد جمال، وأحمد جشك القادم من شباب الأهلي.

سداسية لـ«بني ياس»

اعتمد بني ياس على المدرسة الأوروبية في تعاقداته الجديدة على صعيد المحترفين الأجانب، بعد أن دعم صفوفه بصانع الألعاب البرتغالي جيكو جيرالديس القادم من أوستيريل البرتغالي، والفرنسي يوسف نياكاتي القادم بصفقة انتقال حر من الاتفاق السعودي، والدولي الألباني تاولانت سيفيري القادم من فورسكلا الأوكراني، وجاءت مكملة لثلاث صفقات على صعيد العناصر الوطنية، بالتعاقد مع خلف الحوسني المنتقل إلى صفوف «السماوي» قادماً من نادي خورفكان، والحارس عبدالله سلطان قادماً من الظفرة، وعبدالله جاسم الذي لعب الموسم الماضي معاراً إلى حتا من الوصل.

خماسية الوصل تركز على الأجانب

حرص الوصل على إبرام صفقات نوعية، سواء المحلية منها أو العناصر الأجنبية، كان آخرها مهاجم منتخب سويسرا هاريس سيفيروفيتش، وسبقها بالتعاقد مع لاعب الوسط الأرجنتيني نيكولاس خيمينيز القادم من نادي بني ياس في صفقة انتقال حر، والمدافع الكولمبي أليكسيس بيريز، بجانب التعاقد مع قائد منتخب كولمبيا للشباب دانيال بيدروزو، وعودة لاعب منتخب الإمارات كايو كانيدو إلى صفوف «الإمبراطور» بعد نهاية عقده مع نادي العين في خطوة لإحياء خطورة الثنائي «ليما» و«كايو» في قيادة الهجوم الوصلاوي.

صفقات محلية للوحدة

غلب الطابع المحلي على صفقات نادي الوحدة، بعد أن دشن «العنابي» أول تعاقداته بالتوقيع مع لاعب وسط الظفرة السابق خالد بطي في صفقة انتقال حر، وعبدالله كاظم بعد انتهاء عقده مع فريق البطائح، وعبدالعزيز البلوشي لاعب المنتخب الأولمبي القادم من شباب الأهلي في صفقة انتقال حر، قبل أن يتعاقد أيضاً مع الدولي الإيراني ولاعب خط الوسط أحمد نور الله، الذي لعب منذ عام 2021 في صفوف شباب الأهلي، بجانب التعاقد مع الأرجنتيني كريستيان جوانكا قادماً من الشباب السعودي على سبيل الإعارة.

5 صفقات لعجمان واتحاد كلباء

عوّض عجمان رحيل نجمه فراس بالعربي، بالتعاقد مع الدوليين التونسيين هيكل الشيخاوي، ونادر الغندري، بجانب التعاقد مع البرازيلي جيانالوكا مونيز، القادم من الوحدة، وقابلها محلياً بالتعاقد مع سيف راشد القادم من الشارقة على سبيل الإعارة، وسبيل جاسم، لاعب دبا الفجيرة، بدوره جاءت التعاقدات المحلية لاتحاد كلباء مع سالم راشد، مدافع الجزيرة، وخالد الدرمكي، لاعب الظفرة، وقابلها التعاقد مع المهاجم السلوفيني أندريس فومبيرغر، قادماً من سان لورينزو الأرجنتيني، والدولي الإيراني مهدي قائدي، قادماً من نادي شباب الأهلي، ولاعب الرأس الأخضر إيفانيلدو فيرنانديز قادماً من فيزيلا البرتغالي، وآخرها المدافع البرازيلي ميشيل دريفكي، تمهيداً لقيده في فئة المقيمين.

4 صفقات لشباب الأهلي والعين

أبرم كل من حامل اللقب ووصيفه في الموسم الماضي، فريقي شباب الأهلي والعين، أربع صفقات، بضم «فرسان دبي» سلطان الزعابي القادم من اتحاد كلباء، مقابل ثلاث صفقات للمحترفين الأجانب، هم: الإسرائيلي مؤنس دبور، والبرازيلي ماتيوساو تمهيداً لقيده في فئة المقيمين، والدولي الصربي لوكا ميليفوجيفيتش قادماً من كريستال بالاس، فيما تعاقد «الزعيم» مع خالد الهاشمي القادم من بني ياس، بجانب الروماني عمر أتزيلي، والباراغوياني أليخاندرو رومير، ولاعب الارتكاز الكوري الجونبي يونغ بارك وو القادم من أولسان الكوري.

الجزيرة يبحث عن إغلاق ملف «الأجانب»

يبحث نادي الجزيرة في الأيام المقبلة، عن إغلاق ملف المحترفين الأجانب، بعد أن استغنى «فخر أبوظبي» عن كل من المغربي أشرف بن شرقي، والجنوب إفريقي ثولاني سيريرو، والصربي ميلوش كوسانوفيتش، وتم تعويضهم بالتعاقد مع كل الفرنسي ونيسكينز كيبانو القادم من نادي فولهام الإنجليزي، والإسباني أليخاندرو بوزويلو قادماً من سبور التركي، والهولندي كريم رقيق قادماً من نادي إشبيلية الإسباني، والبرازيلي فيرناندو لوكاس لاعب ارتكاز إنطاليا سبور التركي.