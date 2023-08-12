وليد الحوسني: «الرابطة» ستعلن عن مبادرات لزيادة الحضور الجماهيري في الموسم الجديد

أكد المدير التنفيذي لرابطة المحترفين، وليد الحوسني، أن هناك تركيزاً كبيراً من جانب الرابطة بالتعاون مع إدارات الأندية المحترفة على تعزيز المبادرات التي تضمن الحضور الجماهيري الكبير في الموسم الجديد، وبزيادة عما كانت عليه في الموسم الماضي. وقال الحوسني في تصريحات صحافية: «بعض الأندية أعلنت عن مبادرات، وتباعاً سنعلن في رابطة المحترفين عن مبادرات إضافية تستهدف زيادة الحضور الجماهيري لضمان استكمال نجاحات المسابقات المحلية والتي حققت قفزة كبيرة في المواسم الماضية».

وأضاف: «الهدف من إقامة حفل جوائز الفائزين في هذا التوقيت وقبل أسبوع من انطلاق الموسم الجديد، هو إبراز جهود من تألقوا وأبدعوا في الموسم الماضي وأظهروا المسابقة في أفضل صورة فنية، ولكي يكون ذلك دافعاً للاعبين والمدربين وإدارات الأندية لمواصلة تقديم الأفضل لديهم في الموسم الجديد، بما يخدم الهدف من المسابقات المحلية خصوصاً التي تنظمها رابطة المحترفين». وحول آلية اختيار المُرشحين للمرحلة الأخيرة من المنافسة على جوائز الرابطة

قال وليد الحوسني: «الآلية كانت سهلة ومبسطة، إذ قامت الرابطة بتشكيل لجنة لترشيح الفائزين، ضمت اللجنة الفنية بالرابطة والخبراء، وحصلت على حق استثناء المعايير الإحصائية فيما لا يتعدى 20% من إجمالي المرشحين لكل فئة. وشارك في جوائز التصويت المدربون وقائد كل فريق والإعلاميون والجماهير، بواقع متساوٍ بلغ 25 % لكل من المشاركين في التصويت».

وكانت رابطة المحترفين نظمت العديد من الفعاليات على هامش حفل جوائز موسم 2022-2023، إذ تزين فندق قصر الإمارات ماندارين أورينتال، الذي استضاف الحفل، بدرع دوري أدنوك للمحترفين، وكأس مصرف أبوظبي الإسلامي، وكأس السوبر، وقمصان الأندية التي وقّع عليها النجوم المشاركون في الحفل.

كما قامت الرابطة بوضع شعارات الأندية التي سبق أن فازت ببطولات رابطة المحترفين واللاعبين والمدربين، الذين تم اختيارهم بحفل جوائز الموسم في النسخ الماضية.

من جانبه أشاد مدير فريق العين أحمد الشامسي، بالمستوى التنظيمي الذي خرج عليه حفل جوائز الرابطة أول من أمس، مشيراً إلى أن حصول العين على أربع جوائز يؤكد قيمة العمل الكبير الذي يقوم به النادي، وأوضح في تصريح صحافي: «نحن على قناعة بأن التميز هو من يقود إلى منصات التتويج».

وقال: «تتويج كل من لابا كودجو بجائزة الهداف، وإريك جورجينس بجائزة أفضل لاعب مقيم أو من مواليد الدولة، وسفيان رحيمي بجائزة أفضل لاعب من اختيار الجمهور، هو أمر يعكس حجم العمل والجهد الذي بذله هؤلاء اللاعبون على وجه الخصوص، ونتطلع في الموسم المقبل إلى المنافسة على البطولات كافة».

وأضاف: «رهان العين الدائم على جماهيره التي بادرت كعادتها بتقديم الدعم للفريق مبكراً من خلال حضور أكثر من 3500 مشجع للمباراة الودية ضد القادسية البحريني، وهو ما يُحفز اللاعبين والجهازين الفني والإداري على العمل الجاد منذ الضربة الأولى لبطولة الدوري».

كارتابيا: شباب الأهلي جاهز للحفاظ على اللقب

توقّع لاعب شباب الأهلي، الأرجنتيني، فيدريكو كارتابيا، أن يكون الموسم الجديد صعباً على جميع الفرق التي استعدت بصورة جيدة لضربة البداية. وقال كارتابيا المتوج بجائزة أفضل لاعب أجنبي عن الموسم الكروي 2022-2023، في تصريح صحافي: «إذا كان الدوري صعباً على جميع الفرق فحتماً سيكون أصعب على شباب الأهلي، حامل اللقب، وهو ما ندركه جيداً، وندرك أيضاً أن علينا أن نضاعف الجهد للحفاظ على اللقب والمنافسة على كل البطولات». وأضاف: «مهما كانت الترشيحات تنصب في مصلحة فرق أخرى سيبقى شباب الأهلي من المرشحين، فلدينا لاعبون أكفاء وانضم إلينا عناصر جديدة ستضيف قوة إلى الفريق، ونحن نعمل مع المدرب الجديد بدوافع عالية، ونأمل أن نُلبي طموحات جماهيرنا التي تُعد نقطة القوة الأكبر في شباب الأهلي».

بالعربي تعافى من الإصابة ويستعد للقاء كلباء

شدّد لاعب الشارقة الجديد، فراس بالعربي على جاهزيته للمشاركة مع فريقه في المباراة الافتتاحية لدوري أدنوك والمقررة الجمعة المقبل، ضد اتحاد كلباء على ملعب الأخير. وقال بالعربي في تصريح صحافي: «أنا جاهز للمباراة بعدما تعافيت من الإصابة التي تعرضت لها خلال معسكر الفريق الخارجي، وكانت إصابة عضلية وأنا حالياً أتدرب بصورة طبيعية وجاهز للمشاركة في المباريات، إذا ما قرر الطاقم الفني ذلك».

وأوضح لاعب الشارقة أن طموحاته كبيرة جداً، سواء على المستوى الجماعي بالتتويج بالبطولات أو بالمنافسة على جائزة أفضل لاعب أجنبي، والتي لم تكن من نصيبه خلال حفل أول من أمس. وأوضح: «لاشك أن وجودي ضمن القائمة النهائية المرشحة لنيل الجائزة، يُعد نجاحاً كبيراً لي، ودافعاً على مواصلة الاستمرارية والعطاء، وأودّ أن أشكر كل فرد في نادي عجمان، والذي ساعدني على التألق للوصول إلى الترشح لتلك الجائزة، سأظل مديناً للجميع هناك بكل ما وصلت إليه».