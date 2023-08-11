133 هدفاً في 58 تجربـة ودية لأندية المحترفين في معسكراتها الخــارجية

أسدل البطائح مساء الثلاثاء الماضي بفوزه على دبا الفجيرة (5-2)، الستار على التجارب الودية لأندية المحترفين في معسكراتها الخارجية استعداداً للموسم الكروي الجديد، وشهدت على مدار 58 تجربة ودية نجاح لاعبي الأندية في تسجيل 133 هدفاً، مقابل تلقي شباكهم 73 هدفاً.

ويُعد الوحدة الأقل خوضاً للوديات التي اقتصرت على تجربتين في معسكره القصير الذي امتد 17 يوماً في صربيا خلال الفترة من الأول وحتى 17 يوليو الماضي، نظراً لاستحقاق مشاركته في بطولة «كأس الملك سلمان» للأندية العربية المقامة حالياً في السعودية.

وأقامت أندية المحترفين معسكراتها في صربيا، والنمسا، وسلوفينيا، وألمانيا، وهولندا، والمجر، وتركيا، وإسبانيا، قبل أن يقع خيار نادي خورفكان منفرداً على مصر لإقامة معسكره الخارجي، لينجح لاعبو الأندية على مدار التجارب الودية، في تسجيل معدل تهديفي بلغ 2.29 هدف في المباراة الواحدة، وقابلها معدل 1.25 هدف تلقتها شباكهم في كل مباراة.

وكشفت إحصاءات التجارب الودية عن اعتلاء فريق الجزيرة قائمة الأكثر تسجيلاً للأهداف في التجارب الودية للمعسكرات الخارجية بإجمالي 26 هدفاً، فيما اعتلى فريق العين وبالعلامة الكاملة قائمة الأكثر تسجيلاً للانتصارات، بفوزه بجميع تجاربه الودية الخمس، وتسجيل لاعبيه المركز الثاني من حيث غزارة الأهداف التي سجلت في تلك المباريات بإجمالي 23 هدفاً، كما اعتلى العين قائمة الأكثر صلابة دفاعية بتلقي شباكه هدفاً وحيداً.

انتصارات العين

نجح فريق العين في الفوز بتجاربه الودية الأربع التي خاضها في معسكره الخارجي في إسبانيا، الذي أقيم في الفترة من الثامن وحتى 30 يوليو الماضي، واستهلت بالفوز على «كوتيلاس» الإسباني في 14 يوليو بنتيجة (10-1)، وكرر «الزعيم» للسيناريو ذاته في تجربته الودية الثانية بانتصارٍ عريض على «يبورتيفو مورسيا» الإسباني بنتيجة (10-0). وفي 28 الشهر الماضي خاض مباراتين في يوم واحد، فاز بها العين في الفترة الصباحية على «راسينغ» الإسباني (1-0)، وفي الفترة المسائية على «إنتر سيتي» الإسباني (2-0).

الشارقة من دون خسارة

خرج فريق الشارقة من معسكره الخارجي في النمسا الذي أقيم من 10 يوليو الماضي وحتى الأول من الجاري، بسجل خالٍ من الهزيمة، رغم اكتفاء لاعبي «الملك» بتسجيل 11 هدفاً، واستهلها الشارقة في 16 يوليو بالتعادل (1-1) أمام فريق «ميزوكوفيسدي» المجري، ومن ثم الفوز في اليوم التالي على «كيكزيريدا»الروماني بثنائية نظيفة، والتعادل (4-4) في ثالثة التجارب الودية أمام «ريستا» الروماني في 25 يوليو، والتغلب على البطائح بهدف نظيف في 28 من الشهر

ذاته، وآخرها نهاية يوليو بالخروج بانتصارٍ عريض على الأهلي القطري بنتيجة (3-0).

بني ياس في المجر

اختار بني ياس المجر مقراً للمعسكر الخارجي الذي أقيم في الفترة من 10 وحتى 31 يوليو، ونجح خلاله لاعبو «السماوي» في تسجيل 10 أهداف على مدار التجارب الودية الخمس التي خاضوها بالمعسكر مقابل تلقي شباكهم ثلاثة أهداف فقط، استهلت بالخسارة منتصف الشهر الماضي بهدف نظيف أمام «زلاتي مورافسي» السلوفيني، قبل تسجيل انتصاره الأول في 19 يوليو بنتيجة (2-1) على حساب «في إل إس فيسزبيرم المجري، والخروج بعد أربعة أيام بتعادل سلبي في الودية الثالثة أمام «إي تو إف سي غيور» المجري، والعودة للانتصارات بواقع (4-0) و(4-1) على حساب كل من سلوفان غالانتا السلوفاكي، والغرافة القطري.

شباب الأهلي يكتفي بـ 10 أهداف

اكتفى حامل لقب دوري أدنوك للمحترفين للموسم الماضي فريق شباب الأهلي بتسجيل 10 أهداف، قابلها تلقيه خمسة أهداف في التجارب الودية التي خاضها في معسكره الخارجي في صربيا من الثامن من يوليو الماضي وحتى الثالث من الجاري، واستهلت منتصف الشهر الماضي بالخسارة أمام أوسيبك الكرواتي بثنائية نظيفة، ثم خطف الانتصار الأول في 18 الشهر الماضي بالفوز بثنائية نظيفة على حساب فوجدوفاتس الصربي، ثم الخروج في 24 يوليو بالتعادل الإيجابي أمام طبريا الإسرائيلي بهدف لمثله، والعودة إلى سكة الانتصارات في ختام التجارب الودية الأحد الماضي بالفوز على الوحدة السعودي (2-0).

اتحاد كلباء سادساً

وقع خيار اتحاد كلباء على سلوفينيا لإقامة معسكره الخارجي الذي أقيم في الفترة من 13 يوليو الماضي وحتى الثالث من الجاري، وتخلله خوض الفريق أربع تجارب ودية (2 فوز-1 تعادل- 1 خسارة) سجل على مدارها 10 أهداف مقابل تلقي شباكه سبعة أهداف ليحل سادسا في القائمة، بعد أن جاءت أولى التجارب الودية في 20 من الشهر الماضي بالفوز بثلاثية نظيفة على لغوتومير السلوفيني، قبل الخروج بالتعادل الإيجابي (3-3) أمام بيلتينيسي السلوفيني، ومن ثم الخسارة أمام الطائي السعودي (1-2) في 27 يوليو، وآخرها الفوز على الوصل مطلع هذا الشهر بنتيجة (3-2).

النصر يكتفي بهدفين

جاء فريق النصر الأقل تسجيلاً للأهداف بين أندية المحترفين خلال التجارب الودية في المعسكرات الخارجية، بعد أن اكتفى على مدار أربع مباريات في معسكره الهولندي الذي أقيم من 15 يوليو الماضي وحتى الرابع من أغسطس الجاري، بتسجيل هدفين فقط، وتلقي شباكه خمسة أهداف، بعد أن افتتح تجاربه الودية بلقاء قوي أمام إيندهوفن، الذي انتهى بنتيجة (3-1) للفريق الهولندي، واتبعه العميد بالخروج فائزاً في مباراته الثانية بهدف دون رد على حساب «إف سي دور ريخت» الهولندي، قبل الخسارة في تجربتيه الأخيرتين بالنتيجة ذاتها بهدف دون رد، جاءتا أمام كل من الرياض السعودي في 26 الشهر الماضي، و«توب أو إس إس» الهولندي مطلع هذا الشهر.

قلق في دفاعات الوصل

كشفت التجارب الودية الخمس التي خاضها الوصل في معسكريه في سلوفينيا والنمسا بين الثامن من يوليو الماضي وحتى الثالث من الجاري، عدم قدرة (الإمبراطور) على استثمار تسجيل لاعبيه تسعة أهداف في مبارياتهم الودية، نظراً لتلقي شباك الفريق الكم ذاته من الأهداف، فرغم تسجيل الفوز في أولى التجارب بهدف نظيف أمام ماتشافا شاباتس، إلا أن الوصل خرج بالتعادل في ثلاث مباريات متتالية بواقع (2-2) أمام الشمال القطري، و(1-1) أمام أبولون ليماسول القبرصي، و(3-3) أمام الريان القطري، قبل أن يتجرع الهزيمة في تجربته الأخيرة أمام كلباء (2-3) في 27 يوليو الماضي.

انتصار وحيد لخورفكان

فضل خورفكان التوجه إلى مصر لإقامة معسكره الخارجي في الفترة من 18 يوليو وحتى الثالث من الجاري، وخرج خلاله بانتصارٍ وحيد جاء في أولى تجاربه الودية الأربع في 20 من الشهر الماضي على حساب الرجاء المصري بنتيجة (3-0)، واتبعه بعد ثلاثة أيام بتعادلٍ إيجابي أمام الداخلية المصري (2-2)، قبل أن يتعرض في 27 يوليو لخسارته الوحيدة أمام الأخدود المصري بثنائية نظيفة، ومن ثم العودة لتسجيل تعادل إيجابي آخر في الثاني من الشهر الجاري أمام «زد» المصري بنتيجة (3-3)، ليسجل خورفكان ثمانية أهداف في تجاربه الودية مقابل تلقي شباكه سبعة أهداف.

البطائح آخر العائدين

اختتم البطائح الثلاثاء الماضي، بفوزه على دبا الفجيرة بنتيجة (5-3) تجاربه الودية الأربع في معسكره الخارجي الذي أقيم منذ منتصف الشهر الماضي في النمسا، ونجح خلاله في الخروج فائزاً في أولى تجاربه في 24 الشهر الماضي بثنائية نظيفة على باد والترسدروف النمساوي، قبل الخسارة بعد أربعة أيام بهدف نظيف أمام جاره الشارقة الذي عسكر أيضاً في النمسا، ليتجرع البطائح الهزيمة مجدداً في مباراته الثالثة في الثالث من هذا الشهر أمام باكسي المجري بثلاثية نظيفة، في محصلة جاءت متوازنة بتسجيل لاعبي الفريق لسبعة أهداف، وتلقي شباكهم العدد ذاته من الأهداف.

7 أهداف لـ«الصقور»

ظهر فريق الإمارات العائد حديثاً إلى المحترفين، بأداء متوازن في معسكره الخارجي الذي أقيم في تركيا بين 10 يوليو الماضي ومطلع أغسطس الجاري، بعد أن نجح على مدار التجارب الودية الأربع بالمعسكر في زيارة شباك منافسيه في سبع مناسبات، وتلقي شباك الفريق للعدد ذاته من الأهداف، فعلى الرغم من البداية القوية للفريق بالفوز بأولى التجارب الودية على الرجاء السعودي (3-2)، والتعادل الإيجابي في تجربتيه الثانية والثالثة أمام الأولمبي الإيراني (1-1)، والعربي السعودي (2-2)، إلا أن التجربة الرابعة لم تبتسم لـ«الصقور» عقب الخسارة أمام القادسية السعودي (1-2).

3 وديات لعجمان

اكتفى فريق عجمان بخوض ثلاث تجارب ودية في معسكره الخارجي في ألمانيا الذي أقيم من 15 يوليو الماضي وحتى الثالث من أغسطس الجاري، وتخللها تسجيل لاعبي (البرتقالي) ثلاثة أهداف، وتلقي شباكهم للعدد ذاته، وجاءت أولها بالخسارة أمام «تي إس في كورنبورغ» الألماني بهدف نظيف في لقاء أقيم 18 الشهر الماضي، قبل أن يخطف بعد أسبوع انتصاره الوحيد بالمعسكر الذي جاء بثلاثية نظيفة على حساب «إف سي ريدن» الألماني، قبل أن يتجرع عجمان الهزيمة في لقاء ودي أمام الجزيرة (1-3).

تجربتان للوحدة

اقتصر معسكر الوحدة الخارجي في صربيا على خوض تجربتين وديتين، وذلك نظراً لعودة العنابي مبكراً من المعسكر الذي أقيم خلال الفترة من الأول وحتى 17 يوليو الماضي، لارتباطه بـ«كأس الملك سلمان للأندية العربية الأبطال لكرة القدم» وبلوغه ربع النهائي، في تأكيدٍ على الاستثمار الناجح للجهاز الفني للوحدة لفترة المعسكر في تجهيز الفريق، بعد مباراة أولى في الثامن من الشهر الماضي خرج فيها الوحدة متعادلاً بهدف لمثله أمام دسيتش المونتنيغري، ثم الفوز في تجربته الأخيرة منتصف الشهر الماضي بنتيجة (2-1) على حساب بازار الصربي.

حتا من دون انتصارات

خرج فريق حتا العائد حديثاً إلى المحترفين، بسجلٍ خالٍ من الانتصارات في تجاربه الودية الأربع التي خاضها في معسكره الخارجي الذي أقيم في صربيا منذ 14 يوليو الماضي وأسدل الستار عنه في الخامس من الشهر الجاري، بعد تجربة ودية أولى خسرها في 18 الشهر الماضي بثنائية نظيفة أمام سلوغا دوبوخ الصربي، ثم بعد خمسة أيام بالهزيمة الثانية بهدف نظيف أمام رودار بريجدور من البوسنة والهرسك، قبل أن يخطف التعادل الوحيد أمام بيوغراد الصربي بنتيجة (1-1)، ويسدل الستار عن تجاربه نهاية الشهر الماضي بالخسارة أمام شباب الأهلي (2-5).

• اعتلى العين قائمة الأكثر صلابة دفاعية بتلقي شباكه هدفاً وحيداً، في ٤ مباريات ودية.

• بلغ معدل الأهداف في المباراة الواحدة لأندية المحترفين 2.29 هدف، مقابل تلقيها معدل أهداف 1.25 في المباراة الواحدة.

26 هدفاً للجزيرة

تمكن لاعبو الجزيرة من زيارة شباك منافسيهم في 26 مناسبة مقابل تلقي شباكه لهدفين، على مدار التجارب الودية الخمس في المعسكر الخارجي في ألمانيا الذي أقيم في الفترة من الثامن وحتى 31 يوليو الماضي، واستهلها «فخر أبوظبي» بالخسارة 12 الشهر الماضي أمام «تي إس في بوخباخ» الألماني بهدف نظيف، واتبعت في 18 من الشهر ذاته بالفوز بسداسية نظيفة على «غاريشينغ» الألماني، ومن ثم الفوز بهدف نظيف على «سبورتفيرين مانشينغ» في 20 من يوليو، قبل أن يحقق في 25 يوليو النتيجة الأكبر بفوزه (16-0) على «تي إس في موسبرغ»، ويسدل الستار عن ودياته 28 الشهر الماضي بالفوز على عجمان (3-1).