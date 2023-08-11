مبخوت وكارتابيا وكوزمين والحوسني الأفضل في موسم 2022 - 2023

شهد حفل جوائز رابطة المحترفين لكرة القدم لموسم 2022-2023، مواصلة مهاجم الجزيرة الدولي والهداف التاريخي لدوري أدنوك للمحترفين، علي مبخوت، تميزه، إذ حصل على جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب مواطن للمرة الرابعة في مسيرة جوائز الرابطة، بعدما تفوق على لاعبي: الوصل، علي صالح وشباب الأهلي يحيى الغساني، بينما في المقابل ذهبت جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب أجنبي إلى فيدريكو كارتابيا، نجم فريق شباب الأهلي.

وحصل نادي العين على النصيب الأكبر في الجوائز التي تم الإعلان عنها مساء أمس، خلال الحفل الذي استضافه فندق قصر الإمارات ماندارين أورينتال في أبوظبي. ونال العين أربع جوائز، إذ حصل على جائزة التميز في الاحتراف والتراخيص، ونال مهاجمه الدولي التوغولي لابا كودجو، جائزة هداف الدوري، برصيد 28 هدفاً، وحصل إريك جورجينس على جائزة الفتى الذهبي لأفضل لاعب مقيم أو من مواليد الدولة، وذهبت جائزة أفضل لاعب من اختيار الجمهور إلى مهاجمه المغربي سفيان رحيمي.

وتحصل الشارقة على جائزتين، بعدما حسم مدربه الروماني، كوزمين أولاريو، سباق الترشح لجائزة القائد لأفضل مدرب، ونال حارس مرمى الشارقة عادل الحوسني، جائزة القفاز الذهبي. بينما كان نصيب شباب الأهلي هو الآخر جائزتين، إذ بجانب كارتابيا، نال حارب عبدالله جائزة الفتى الذهبي لأفضل لاعب إماراتي تحت 23 عاماً.

أما أفضل هدف من اختيار الجمهور فناله، لاعب الوصل، فابيو ليما، في حين نال الجزيرة جائزة دوري الجماهير.

وحصل على جائزة هداف كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، مهاجم خورفكان البرازيلي ايلتون فيليبي برصيد خمسة أهداف، فيما تقاسم ثلاثة لاعبين جائزة الحذاء الفضي لدوري تحت 23 سنة وهم الدو بارا «اتحاد كلباء» ولويز جيلهيرم «الوصل» وكارلوس زاباتا «الجزيرة» 16 ولكل منهم 16 هدفاً.

وكان حفل جوائز رابطة المحترفين بدأ فقراته بالسلام الوطني لدولة الإمارات، والذي أنشدته مجموعة من أصحاب الهمم، تبعه فيلم تسجيلي عن أبرز محطات الموسم الماضي، ثم ألقى رئيس رابطة المحترفين، عبدالله ناصر الجنيبي كلمة، قال فيها: «يُسعدنا اليوم أن نلتقي في حفل جوائز الموسم الكروي 2022-2023، والذي حفل بالعديد من النجاحات على المستويين الفني والجماهيري، ولم تكن مسابقات دوري المحترفين لتُحقق كل هذه القفزات التي حققتها في السنوات الماضية لولا دعم القيادة الرشيدة، الأمر الذي أعطى المسؤولين عن رابطة المحترفين دافعاً نحو إجادة صناعة كرة القدم المحلية، وأيضاً لا ننسى الرعاة والشركاء الاستراتيجيين والقنوات الناقلة للدوري ووسائل الإعلام المختلفة، الذين كان لهم دور بارز في إظهار المسابقات التي نظمتها الرابطة».

وأضاف: «أيضاً نودّ أن نشكر الأندية المحترفة التي نودّ أن نبرز الدور الذي قامت به في إظهار الموسم الماضي بهذا الشكل المثالي، من خلال المبادرات التي قامت بها سواء على مستوى الحضور الجماهيري أو استقطاب أفضل اللاعبين». وختم قائلاً: «ونحن على أبواب موسم جديد، نودّ أن نؤكد لجميع من شملهم الترشيح أنه لا يوجد فائز أو خاسر بل الجميع فائزون ونحن ننتظركم في الموسم المقبل».

فريق الأحلام

- عادل الحوسني (الشارقة).

- بندر الأحبابي (العين).

- لوكاس بيمنتا (الوحدة).

- إريك جورجينس (العين).

- سفيان رحيمي (العين).

- فيدريكو كارتابيا (شباب الأهلي).

- فراس بالعربي (عجمان).

- حارب عبدالله (شباب الأهلي).

- لابا كودجو (العين).

- علي مبخوت (الجزيرة).

- فابيو ليما (الوصل).

قائمة الفائزين بجوائز رابطة المحترفين

الكرة الذهبية لأفضل لاعب إماراتي

- علي مبخوت (الجزيرة).

الكرة الذهبية لأفضل لاعب أجنبي

- فيدريكو كارتابيا (شباب الأهلي).

أفضل مدرب

- أولاريو كوزمين (الشارقة).

الفتى الذهبي لأفضل لاعب تحت 23 عاماً

- حارب عبدالله سهيل (شباب الأهلي).

الفتى الذهبي لأفضل لاعب مقيم أو من مواليد الدولة

- إريك جورجينس (العين).

القفاز الذهبي

- عادل الحوسني (الشارقة).

أفضل لاعب من اختيار الجمهور

- سفيان رحيمي (العين).

أفضل هدف من اختيار الجمهور

- فابيو ليما (الوصل).

جائزة التميز في الاحتراف والتراخيص

- نادي العين.

الحذاء الذهبي لهداف دوري أدنوك للمحترفين

- لابا كودجو (العين) برصيد 28 هدفاً.

هداف كأس مصرف أبوظبي الإسلامي

- ايلتون فيليبي (خورفكان) برصيد 5 أهداف.

الحذاء الفضي لهداف دوري تحت 21 عاماً

- الدو بارا (كلباء) 16 هدفاً.

- لويز جيلهيرم (الوصل) 16 هدفاً.

- كارلوس زاباتا (الجزيرة) 16 هدفاً.

جائزة دوري الجماهير

- نادي الجزيرة.