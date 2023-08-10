محمد عمر: الظهور في «المحترفين» سيكون للحكم الأفضل.. أتمنى أن تقل الأخطاء

أكد نائب رئيس لجنة الحكام في اتحاد كرة القدم، الحكم الدولي السابق محمد عمر، جاهزية قضاة الملاعب لانطلاق الموسم الكروي الجديد 2023-2024، وأن الظهور في دوري المحترفين سيكون للحكم الأفضل من النواحي كافة، مشيداً بالتجهيزات التي يجريها قضاة الملاعب حالياً في المعسكر الخارجي في المغرب الذي يختتم غداً الجمعة، وهو معسكر خاص بالمجموعة الأولى من الحكام المسؤولة عن مباريات المحترفين، وقد بدأ اعتباراً من 28 يوليو الماضي، لافتاً إلى أن هناك عناصر شابة على مستوى عال سيظهرون في الموسم الجديد، مشدداً على أن العناصر الشابة لن يقل مستواهم عن بقية الحكام الآخرين، مشيراً إلى أنه سيكون هناك تحد ومنافسة شريفة بين الحكام أصحاب الخبرة والعناصر الشابة، وأنه يتمنى أن تقل الأخطاء التحكيمية خلال الموسم المقبل.

وقال محمد عمر لـ«الإمارات اليوم»: «المجموعة الثانية من الحكام سيغادرون أيضاً إلى معسكر خارجي في المغرب، لإقامة معسكر إعداد خارجي هناك، وذلك بعد عودة حكام المجموعة الأولى التي تضم 39 حكماً ومساعداً».

وأشار محمد عمر إلى أنه تمت الاستعانة بمحاضرين لتقديم محاضرات للحكام، من بينهم محاضرون من كولومبيا وسيشل ومصر، إلى جانب أنه تمت الاستعانة بالدكتور ماجيد برويزايني، وهو طبيب متخصص في التأهيل النفسي للرياضيين، ويعمل في المنتخبات الوطنية المغربية، مؤكداً أن هناك اهتماماً كبيراً من قبل لجنة الحكام في اتحاد الكرة بقضاة الملاعب.

وأضاف: «هناك نخبة من الحكام أتمنى أن يأخذوا فرصتهم في الموسم الجديد».

وأكد محمد عمر أنه متفائل جداً بوجود اتحاد الكرة الجديد برئاسة الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، لافتاً إلى أن الشيخ حمدان بن مبارك لديه باع طويل وخبرة كبيرة في كرة القدم بوجه عام.

وتبذل لجنة الحكام في اتحاد كرة القدم جهوداً كبيرة، من أجل إعداد الحكام لمسابقات الموسم الكروي الجديد، سواء على صعيد دوري المحترفين الذي سينطلق اعتباراً من 18 الجاري، أو المسابقات الأخرى المختلفة التي تتطلب وجود قضاة ملاعب على مستوى عالٍ من الإعداد والجاهزية من كل الجوانب البدنية والذهنية وغيرها.

وخضع حكام المجموعة الأولى خلال المعسكر الخارجي الحالي في المغرب لحصص تدريبية على فترتين صباحية ومسائية، إلى جانب محاضرات نظرية وورش تدريبية تناولت أبرز التعديلات الجديدة في قانون التحكيم، إلى جانب اختبارات نظرية وبدنية بحضور وإشراف نخبة من المحاضرين المعتمدين لدى الاتحادين الدولي والآسيوي لكرة القدم، وتم أيضاً إجراء تطبيقات عملية لتقنية حكم الفيديو المساعد (الفار) من خلال الاستعانة بإحدى الشركات المختصة في هذا المجال.

وضمت قائمة الحكام الدوليين لعام 2023 حكام الساحة محمد عبدالله حسن، وعمار الجنيبي، وأحمد درويش، وعادل النقبي، ويحيي الملا، وعمر آل علي، وسلطان صالح، إلى جانب الحكام المساعدين وهم: محمد يوسف، وحسن المهري، وأحمد الراشدي، وجاسم آل علي، وزايد كمال، ومسعود إسماعيل، وعلي النعيمي، وجمعة المخيني، وسبت سرور، وحكام الفيديو: محمد عبدالله حسن، وعمار الجنيبي، وعمر آل علي، ومحمد يوسف، وحسن المهري، ومحمد خادم، وصقر الزعابي.

وضمت قائمة الحكام الدوليين لكرة القدم للصالات: فهد الحوسني وأحمد الغيص وياسر الزعابي، إضافة إلى إبراهيم الرئيسي حكماً دولياً في كرة القدم الشاطئية، فيما ضمت قائمة الحكمات الدوليات في كرة القدم للسيدات خلود الزعابي حكمة ساحة، وأمل ناصر حكمة دولية مساعدة.