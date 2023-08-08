اتحاد الكرة يجهز قضاة الملاعب للموسم الجديد بـ 6 خطوات

يستعد قضاة الملاعب لقيادة مسابقات الموسم الكروي الجديد 2023-2024 سواء على صعيد دوري أدنوك للمحترفين وكأس السوبر وكأس رابطة المحترفين أو كأس رئيس الدولة، وكذلك على صعيد مسابقة دوري الدرجة الأولى، إذ يقيم الحكام حالياً معسكر إعداد خارجياً بمدينة الرباط المغربية يستمر حتى يوم الجمعة المقبل بمشاركة 39 حكماً من حكام الصف الأول، بجانب معسكر آخر يقام خلال الفترة من 14 الجاري حتى 22 من الشهر

نفسه بمشاركة 36 حكماً ومساعداً لإدارة مباريات الدرجة الأولى والمسابقات الأخرى، وقبل ذلك كان هناك معسكر داخلي في دبي استمر خلال الفترة من 14 إلى 16 يوليو الماضي بمشاركة 46 حكماً المُكلفين بإدارة مباريات مسابقة دوري تحت 21 سنة.

«الإمارات اليوم» ترصد ست خطوات قام بها اتحاد الكرة ولجنة الحكام لتجهيز قضاة الملاعب للموسم الجديد تمثلت في إقامة معسكرات إعداد داخلية في دبي وخارجية في المغرب وإجراء اختبارات لياقة بدنية لقضاة الملاعب خلال الفترة من 20 إلى 22 يوليو الماضي للتأكد من جاهزية كل حكم من ناحية اللياقة البدنية، إضافة للتدريبات العملية سواء كانت تدريبات عملية صباحية ومسائية لتطوير الجانب البدني وتحركات الحكم في الملاعب وكيفية التعامل مع مختلف الأحداث، فضلاً عن إقامة محاضرات تتعلق بالمواد الخاصة بقانون التحكيم والتعديلات الجديدة، إضافة إلى العمل على تطوير تقنية حكم الفيديو «الفار».

وشملت خطوات لجنة الحكام أيضاً تعيين الحكم الدولي السابق المصري عصام عبدالفتاح مديراً فنياً جديداً للحكام.

وينطلق الموسم الجديد في 18 الجاري من خلال الجولة الأولى لدوري أدنوك للمحترفين.

الخطوات الـ 6

1-إقامة معسكرات إعداد داخلية في دبي وخارجية في المغرب.

2-إجراء اختبارات لياقة بدنية للتأكد من جاهزية كل حكم.

3- إعداد الحكام من الناحية الفنية بتدريبات عملية صباحية ومسائية.

4- إقامة محاضرات تتعلق بالمواد الخاصة بقانون التحكيم والتعديلات الجديدة.

5- تطوير تقنية حكم الفيديو «الفار».

6- تعيين المصري عصام عبدالفتاح مديراً فنياً جديداً للجنة الحكام.