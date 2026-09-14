اعتراف رسمي يهز "ديربي" مانشستر.. خطأ في هدف هالاند

أفادت صحيفة "الغارديان" البريطانية بأن هيئة الحكام في إنجلترا أبلغت مانشستر يونايتد بوجود خطأ في قرار تقنية حكم الفيديو المساعد "فار" المتعلق بهدف النرويجي إيرلينغ هالاند خلال مباراة الديربي أمام مانشستر سيتي، بعدما أثارت اللقطة جدلاً واسعاً حول وجود لاعب في موقف تسلل وتأثيره على مجريات الهجمة.

وأوضحت الصحيفة أن هالاند نفسه لم يكن في موقف تسلل لحظة تمرير الكرة إليه، بينما تمحور الجدل حول زميله إنزو فرنانديز، الذي كان في موقف تسلل وحاول الوصول إلى الكرة، في الوقت الذي كان فيه مدافع يونايتد ليساندرو مارتينيز يتعامل مع الهجمة. وخلصت هيئة الحكام إلى أن حكم الفيديو المساعد كان يجب أن يطلب من الحكم الرئيسي مراجعة اللقطة عبر شاشة الملعب، بدلاً من الاكتفاء بتأكيد صحة الهدف.

وأضافت "الغارديان" أن هيئة الحكام تواصلت مع مانشستر يونايتد لإبلاغه بالخطأ، في أعقاب اعتراضات الجهاز الفني على القرار. ورغم الاعتراف بالخطأ، لم يتغير قرار المباراة أو نتيجة الديربي، إذ ظل هدف هالاند محتسباً، ليستفيد مانشستر سيتي من الهدف ويحسم المواجهة، بينما فتحت الواقعة نقاشاً جديداً حول آلية تدخل "فار" في الحالات التي يكون فيها لاعب متسلل مؤثراً في مسار الهجمة.