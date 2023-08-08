30 جنسية أجنبية تحضر في التعاقدات الجديدة لأندية المحترفين

يشهد «الميركاتو» الصيفي الحالي، نشاطاً واضحاً لأندية المحترفين التي أبرمت حتى الآن 98 صفقة جديدة، لتدعيم صفوفها استعداداً لخوض الموسم الكروي الجديد 2023 - 2024، جاءت بواقع التعاقد مع 48 لاعباً مواطناً، مقابل 50 صفقة للأجانب والمقيدين في فئة المقيم (من 30 جنسية)، في قائمة تصدرها لاعبو البرازيل بواقع تسع صفقات.

وحل لاعبو تونس بالمرتبة الثانية على صعيد الصفقات الجديدة بواقع أربعة لاعبين، مقابل ثلاثة تعاقدات مع لاعبين من كل من الكاميرون وكولومبيا، ولاعبين من الجنسية الفرنسية ومثلهما من الرأس الأخضر، والبرتغال، وسلوفينيا، وإيران، مقابل لاعب وحيد من الباراغواي، والأرجنتين، ورمانيا، وإسرائيل، وسويسرا، وكوريا الجنوبية، وإسبانيا، وهولندا، والمغرب، وألمانيا، وإيطاليا، ومالي، والسودان، وألبانيا، وساحل العاج، وليبيا، وصربيا، وبلجيكا، وفنزويلا، والسويد، والكويت.

وجاء نادي خورفكان في صدارة التعاقدات مع لاعبي البرازيل، باستقطابه كلاً من لورينسي رودريغيز القادم من نادي البطائح، والمهاجم تياغو دي ليونسو قادماً من الظفرة، وبيدرو كسترو القادم من الفجيرة، فيما اكتفى حامل لقب دوري المحترفين للموسم الماضي، شباب الأهلي، بالتعاقد مع البرازيلي ماتيوساو قادماً من فلامينغو البرازيلي تمهيداً لقيده في فئة المقيمين، وهو الأمر ذاته الذي انطبق على عجمان بتعاقده مع جيانلوكا مونيز قادماً من الوحدة، والنصر بالتعاقد مع غوستافو أليكس القادم من الشارقة، وتوجه البطائح للتعاقد مع ألفارو دي أوليفيرا القادم من دبا الفجيرة، وتعاقد الإمارات مع المدافع لوان أوليفيرا القادم من دبا الحصن، فيما فضل الجزيرة التعاقد مع البرازيلي فيرناندو لوكاس لاعب ارتكاز إنطاليا سبور التركي.

وحل لاعبو تونس بالمرتبة الثانية، بواقع أربع صفقات، بعد أن ظفر الشارقة بخدمات الدولي التونسي فراس بالعربي القادم من نادي عجمان، قبل أن يقدم «البرتقالي» إبرام صفقتين مع كل من الدوليين نادر الغندري القادم من الإفريقي التونسي، وهيكل الشيخاوي لاعب بورتو السابق القادم من المنستيري التونسي، وسار خورفكان على النهج ذاته بتدعيم صفوفه بالدولي التونسي سيف الدين الخاوي القادم من نادي كليرون الفرنسي.

وحل لاعبو الكاميرون وكولومبيا مناصفة بالمرتبة الثالثة، بعد أن تعاقد خورفكان مع الكاميروني ديفيد روي الذي سيتم قيده في فئة اللاعب المقيم، فيما عزز البطائح خط الوسط بالتعاقد مع الكاميروني بيتروس بومال القادم من أوبست المجري، فيما وضع نادي الإمارات ثقته في الكاميروني فران كوم لاعب وسط الأهلي السعودي والريان القطري والنجم الساحلي والترجي التونسي السابق، ودخل الوصل في قائمة الأكثر استقطاباً للاعبي كولومبيا بعد أن وقع مع المدافع أليكسس بيرز في صفقة انتقال حر قادماً من غيرسونسور التركي، بالإضافة للتعاقد مع قائد منتخب كولومبيا للشباب دانيال بيدروزو، ومضى جاره النصر على النهج

ذاته بتدعيم صفوفه بالكولومبي كيفن أغوديلو قادماً من نادي سبيزيا الإيطالي.

وجاء لاعبو فرنسا، والرأس الأخضر، وسلوفينيا، والبرتغال، وإيران في شراكة على صعيد المركز الخامس، بواقع صفقتين، إذ وضع نادي الجزيرة ثقته في الفرنسي ونيسكينز كيبانو القادم من نادي فولهام، ووجه بني ياس بوصلته للتعاقد مع الفرنسي نياكاتي في صفقة انتقال حر قادماً من الاتفاق السعودي، قبل أن يبرم بني ياس صفقة جديدة مع صانع الألعاب البرتغالي جيكو جيرالديس قادماً من أوستيريال البرتغالي، وسار النصر على النهج

ذاته بالتعاقد مع البرتغالي يوري ميديروس لاعب سبورتينغ براغا، وواصل لاعبو الرأس الأخضر ارتباطهم بالدوري الإماراتي، في صفقتين جديدتين لموسم 2023-2024، جاء أولهما بتعاقد اتحاد كلباء مع المدافع الدولي إيفانيلدو فيرنانديز قادماً من فيزيلا البرتغالي، ثم تعاقد البطائح مع مواطنه ديني بورغيس.

واختار اتحاد كلباء التعاقد مع المهاجم السلوفيني اندريس فومبيرغر قادماً من سان لورينزو الأرجنتيني، قبل أن يكمل تدعيم صفوفه بالتعاقد مع الدولي الإيراني مهدي قائدي قادماً من نادي شباب الأهلي، وليواصل لاعبو إيران حضورهم في الصفقات الجديدة، بعد أن تعاقد الوحدة مع الدولي أحمد نور لاعب شباب الأهلي السابق، قبل أن تضع الأندية ثقتها مجدداً في لاعبي سلوفينيا، بعد أن دعم حتا خطه الدفاعي بالمدافع السلوفيني فيرنون دي ماركو قادماً من نادي سلوفان براتيسلافا السلوفاكي.

التعاقدات التي أبرمتها أندية المحترفين مع اللاعبين الأجانب

1 ـ البرازيل (9 لاعبين).

2 ـ تونس (4 لاعبين).

3 ـ الكاميرون (3 لاعبين).

4 ـ كولومبيا (لاعبان).

5 ـ فرنسا (لاعبان).

6 ـ الرأس الأخضر (لاعبان).

7 ـ البرتغال (لاعبان).

8 ـ سلوفينيا (لاعبان).

9 ـ إيران (لاعبان).

10 ـ الباراغواي (لاعب).

11 ـ الأرجنتين (لاعب).

12 ـ رومانيا (لاعب).

13 ـ إسرائيل (لاعب).

14 ـ سويسرا (لاعب).

15 ـ كوريا الجنوبية (لاعب).

16 ـ إسبانيا (لاعب).

17 ـ هولندا (لاعب).

18 ـ المغرب (لاعب).

19 ـ إيطاليا (لاعب).

20 ـ مالي (1لاعب).

21 ـ السودان (لاعب).

22 ـ ألبانيا (لاعب).

23 - ساحل العاج (لاعب).

24 ـ ليبيا (لاعب).

25 ـ صربيا (لاعب).

26 ـ بلجيكا (لاعب).

27 ـ ألمانيا (لاعب).

28 ـ فنزويلا (لاعب).

29 ـ السويد (لاعب).

30 ـ الكويت (لاعب).

العين والجزيرة و3 جنسيات مختلفة

أبرم العين والجزيرة ثلاثة تعاقدات مع جنسيات مختلفة، بعد أن وضع العين ثقته في كل من المحترف الباراغوياني أليخاندرو روميرو (كاكو)، مقابل صفقة واحدة لكل من الجنسيتين الرومانية مع عمر أتزيلي القادم من مكابي حيفا، والكورية الجنوبية بالتعاقد مع يونغ بارك وود لاعب أولسان الكوري، فيما اختار الجزيرة التعاقد مع الإسباني إليخاندرو بوزويلو القادم من سبور التركي، والهولندي كريم رقيق القادم من إشبيلية الإسباني، وآخرها الموهبة المغربية شاهين فان بوهيمين القادم من أياكس الهولندي.

صفقتان لخورفكان والإمارات

أقدم خورفكان على التعاقد مع المالي الحسن تامبورا لاعب الذيد السابق والذي سيتم قيده في خانة اللاعب المقيم، قبل أن يعزّز خطه الهجومي بالتعاقد مع الموهبة السودانية حمد عوض الله قادماً من العين تمهيداً لقيده في قائمة مواليد الدولة، وسار الإمارات على النهج ذاته من خلال تعاقدين من جنسيتين مختلفتين، بتدعيم صفوفه بالليبي السنوسي الهادي القادم من العربي الكويتي، والصربي أوروش فيتاس لاعب القادسية السعودي.

حتا الأكثر تنوّعاً

جاء حتا الأكثر تنوّعاً من حيث الصفقات من جنسية مختلفة، بعد أن أبرم «الإعصار» تعاقده مع كل من المدافع البلجيكي دينو أرسلاناجيتش لاعب فريق غوزيتبي التركي، والألماني ألكسندر ميركل القادم من نادي غازي عنتاب التركي، والفنزويلي انخل لويس ليزما تمهيداً لقيده في فئة اللاعب المقيم، والسويدي مصطفى زيدان القادم من سالمو، وآخرها الدولي الكويتي شبيل الخالدي القادم من نادي كاظمة على سبيل الإعارة.

لاعب وحيد

أفرزت التعاقدات الجديدة، تواجداً وحيداً للاعبين من الأرجنتين، وإسرائيل، وسويسرا، وإيطاليا، وألبانيا، وساحل العاج، بعد أن أقدم الوحدة على التعاقد مع الأرجنتيني كريستيان جوانكا قادماً من الشباب السعودي على سبيل الإعارة، وتدعيم شباب الأهلي صفوفه بالإسرائيلي مؤنس دبول لاعب هوفنهايم الألماني، وتعاقد الوصل مع مهاجم منتخب سويسرا هاريس سيفيروفيتش، وتعاقد النصر مع المدافع الإيطالي مانولو غابياديني قادماً من سامبدوريا، واختيار بني ياس للدولي الألباني تاولانت سيفيري لاعب فورسكلا الأوكراني، وآخرها تعاقد البطائح مع الإيفواري ميليكي أورليتش.

• 98 صفقة جديدة (48 مواطناً مقابل 50 من الأجانب والمقيدين في فئة المقيم) أبرمتها الأندية، استعداداً للموسم الكروي الجديد 2023 - 2024.