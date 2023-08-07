خلاف

كشف مقربون من لاعب أجنبي بأحد أندية المحترفين أن هناك بوادر خلاف بدأت تظهر بين اللاعب ومدرب الفريق، بخصوص تنفيذ اللاعب للمهام المطلوبة منه، ما استدعى من أحد إداريي الفريق التدخل لاحتواء الموقف.

ساركي

قدم الوافد الجديد لرديف فريق العين، النيجيري ساركي، أوراق اعتماده خلال المباراة الودية التي خاضها «الزعيم» أول من أمس أمام بينونة، إذ أظهر اللاعب إمكانات كبيرة قد تعجل باستدعائه للفريق الأول.

ودية

فاز فريق الوحدة (تحت 21 عاماً) بنتيجة 5-2 على فريق «ليمار سوكر»، في المباراة التي جرت أول من أمس على الملعب الرئيس بأكاديمية نادي الوحدة، ضمن استعدادات الفريق للموسم المقبل.