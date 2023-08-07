الوحدة يودع البطولة العربية ..والشباب يضرب موعدًا مع الهلال

ودع فريق الوحدة بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية الأبطال لكرة القدم على يد الشباب السعودي عقب الخسارة بركلات الترجيح 5-4، بعد أن كانت المباراة قد انتهت بالتعادل السلبي، فيما تأهل الشباب لمواجهة مواطنه الهلال في المربع الذهبي.

وكانت المباراة مشحونة للغاية بين اللاعبين في أرضية الملعب وهو ما اثر على اداء الفريقين، اذ أكمل الفريق السعودي المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد لاعبه إياغو سانتوس في الدقيقة 27 لاعتدائه على مهاجم الوحدة جواو بيدرو بدون كرة.

كما تحصل لاعب الوحدة عبدالله الكربي على الانذار الثاني في الدقيقة 67 ليكمل فريقه اللقاء هو الاخر بعشرة لاعبين. يذكر أن الهلال كان في المقابل قد تأهل إلى نصف النهائي عقب تفوقه على مواطنه الاتحاد 3-1.