«غودولفين» يطارد ألقاب الفئة الأولى في سباق «ساراتوغا» الأميركي اليوم

يدفع فريق «غودولفين» العالمي باثنين من خيرة جياده للظفر بألقاب سباقات الفئة الأولى «جروب 1» الأعلى تصنيفاً عالمياً، التي تقام اليوم على المسارات الترابية لمضمار «ساراتوغا» الأميركي الشهير، حين ينشد «كوديز ويش» الفوز في سباق «ويتني ستيكس» المخصص للخيول من عمر أربع سنوات لمسافة 1800 متر، فيما تخوض المهرة «بريتي ميسشيفاس» تحدي مسافة 1400 للظفر بلقب «تيست ستيكس» للمهرات من عمر ثلاث سنوات.

ويواصل فريق «غودولفين» استهدافه ألقاب السباقات الفئوية لسباق مضمار «ساراتوغا»، حين يدفع الشعار الأزرق بالجواد «ريمودا» بإشراف المدرب إيون هارتي للمنافسة على لقب سباق «تروي ستيكس» لخيول الفئة الثالثة «جروب 3» لمسافة 1100 متر رملي.

ويطمح الجواد «كوديز ويش» بإشراف المدرب وليام موت، في ظهوره الثاني على مسافة 1800 متر، لتحقيق انتصاره السابع على التوالي، والخامس في سباقات الفئة الأولى، بعد أن تغلب على نجم السرعة «جاكيز واريور» في سباق «فوريغو ستيكس» على المضمار ذاته «ساراتوغا» في أغسطس من العام الماضي، وأتبعه في نوفمبر من العام نفسه بفوز جسور في سباق كلاسيكي بتتويجه بسباق «بريدرز كب مايل» في مضمار «كينلاند»، قبل أن يضيف هذا العام انتصارين جديدين في سباقات الفئة الأولى، جاء أولهما في مايو الماضي بالفوز في سباق «شيرشل داونز ستيكس» على مضمار «ساراتوغا»، وأتبعه في مشاركته الأخيرة يونيو الماضي بالظفر بلقب سباق «مت مايل» على مضمار «بيلمونت بارك» الأميركي.

بدورها تتجه المهرة «بريتي ميسشيفاس» بإشراف المدرب براندن واليش في «نيست ستيكس» لخوض تحدي مسافة أقصر والبالغة سبعة فيرلونغ (1400 متر)، بعد أن أعلنت مهرة الإنتاج المحلي المنحدرة من نسل الفحل «انتو ميشيف» عن قدارتها، وأثبتت نفسها كأفضل مهرة في عمر ثلاث سنوات في أميركا الشمالية، بتحقيقها في مشاركتيها الأخيرتين اللتين جاءتا على مسافات أطول، انتصارين باهرين في سباقات الفئة الأولى «جروب 1» الأميركية، جاء أولهما في مايو الماضي، بانتزاعها لقب «كنتاكي أوكس» الذي جرى على مضمار «شيرشل داونز»، وأتبعته يونيو الماضي بلقب «أكورن ستيكس» الذي أقيم على مضمار «بيلمونت بارك».