موسيماني: مواجهة الشباب السعودي اختبار قوة للوحدة

أكد مدرب فريق الوحدة، الجنوب إفريقي، بيتسو موسيماني، أن مواجهة الشباب السعودي في ربع نهائي كأس الملك سلمان للأندية العربية الأبطال لكرة القدم، ستكون بمثابة اختبار لقوة الفريق، مؤكداً في الوقت نفسه أن فريقه حقق أهدافه في المباريات التي خاضها في مرحلة المجموعات في مواجهة كل من الكويت الكويتي وشباب بلوزداد الجزائري والرجاء البيضاوي المغربي.

وأوضح موسيماني، الذي تولى تدريب «العنابي» منتصف شهر يونيو الماضي، في تصريحات صحافية، أن المواجهة التي تجمعهم بالشباب مساء الغد ستختبر قوة فريقه بشكل جيد، مؤكداً في الوقت نفسه أن «العنابي» سيكون جاهزاً لخوض اللقاء.

وخلال المواجهات الثلاث التي لعبها «العنابي» في البطولة، كان لافتاً أن المدرب الجنوبي إفريقي حريص على إتاحة الفرصة أمام جميع اللاعبين الموجودين في قائمة الفريق، إذ لم يثبت في المباريات على تشكيلة واحدة إطلاقاً، كما أنه استنفد كذلك تبديلاته الخمس.

وقال المدرب عن مواجهة الرجاء التي خسرها بهدف نظيف أول من أمس: «لقد كانت مباراة ممتعة، ومن الجيد أنني تمكنت من تطبيق الخطط التي أردتها، لقد أجريت العديد من التغييرات، ودفعت بكل اللاعبين، بهدف إعدادهم لبطولة الدوري».

وأضاف: «صحيح أننا لم نظهر بالمستوى الذي كنا نسعى لتقديمه أمام فريق كبير بوزن الرجاء المغربي، ولكنني في المقابل قمت باختبار بعض التكتيكات التي أردت أن أطبقها، كما أجريت العديد من التغييرات كذلك، وقدم أيضاً منافسنا مباراة جيدة، وكان الأفضل في غالبية فترات اللقاء، بالنسبة لنا نحن سنسعى لمواصلة تحسين فريقنا، استعداداً لمباراة ربع النهائي والموسم الكروي المقبل الجديد».

على صعيد متصل، يختتم الفريق تحضيراته مساء اليوم على ملعب مدينة الملك فهد بمنطقة الطائف التي ستحتضن المباراة، وذلك بعد أن خاض «العنابي» مباريات مرحلة المجموعات في مدينة أبها، وسيشهد المران وضع التشكيلة التي سيعتمد عليها المدرب الجنوب إفريقي والخطة التي سيتبعها خلال اللقاء.

• تنطلق اليوم، مباريات ربع نهائي البطولة العربية، بقمة سعودية بين الاتحاد والهلال، بينما ستكون مباراة الوحدة أمام الشباب السعودي يوم غد.