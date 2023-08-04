«أبوظبي للشراع الحديث» يبدأ مشواره في بطولة إيطاليا الدولية اليوم

يبدأ فريق أبوظبي للشراع الحديث اليوم مشاركته في البطولة الدولية فئة

«الأوبتمست» بإيطاليا، والتي تستمر فعالياتها حتى 11 أغسطس الحالي في «بحيرة جاردا». ويخوض الفريق بعدها بطولة بولندا لفئتي «إلكا 6 وإلكا 4»، من 11 إلى 28 أغسطس الحالي، بسبعة متسابقين. ويسعى الفريق إلى مواصلة مشاركاته القوية في البطولات الخارجية بعدما رفع رصيده إلى 25 ميدالية ملونة في المشاركات الخارجية الصيفية، بحصد خمس ميداليات ملونة (أربع ذهبيات، وبرونزية واحدة)، في المهرجان الدولي البحري بالمغرب. وأكد عثمان الحمادي الفائز بذهبيتي «الإلكا 6»، وفئة أقل من 21 سنة في المغرب مؤخراً، أن إنجازات فريق أبوظبي للشراع الحديث، تعكس الجهود الكبيرة للنادي، وتؤكد أن الفريق يمتلك القدرات الكبيرة والقاعدة الصلبة من العناصر المتميزة. وقال إنه يتطلع لتمثيل الإمارات في المنافسات العالمية خلال السنوات المقبلة، وسيحرص على تطوير قدراته، والاستفادة من البرامج المختلفة لصقل المهارات، والمعسكرات الخارجية والبطولات الإقليمية.