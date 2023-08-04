«الحُسن» تهدي «شادويل» لقب «ناسو ستيكس» البريطاني

توجت المهرة «الحُسن» بشعار «شادويل» وإشراف المدرب روجر فاريان، بلقب سباق «ناسو ستيكس» المخصص للمهرات والأفراس لمسافة 2000 متر، الذي جرى أمس، في الشوط الرابع والرئيس ضمن ثالث أيام مهرجان «غلورياس غودوود»، المقام على مضمار «غودوود» البريطاني، ويسدل الستار عنه يوم غدٍ السبت.

وتسلمت الشيخة حصة بنت حمدان بن راشد آل مكتوم، عقب نهاية الشوط الرئيس، بحضور الشيخ مكتوم بن ماجد آل مكتوم، جائزة فوز المهرة «الحُسن» في سباق «ناسو ستيكس»، وتولى تسليم الجائزة الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني رئيس اللجنة الأولمبية القطرية.

وانتزعت «الحُسن» المنحدرة من نسل الفحل «دباوي» بلقب «ناسو ستيكس» الانتصار الأول لها في سباقات الفئة الأولى «جروب1» الأعلى تصنيفاً عالمياً، وأضافت اللقب السابع إلى مسيرتها المقتصرة على 10 مشاركات في عالم السباقات.

وواصلت الخيول الإماراتية، تألقها في ثالث أيام المهرجان، عقب فوز المهر «رويال رايم» بشعار الشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم، وإشراف المدرب كيه أر بورك، وقيادة الفارس كيلفورد لي، بلقب الشوط الافتتاحي «كورال كينسيم هانديكاب» المخصص لخيول ثلاث سنوات لمسافة 2000 متر عشبي.

وعرف الفارس جيم كراولي، كيفية الحفاظ على قدرات «الحُسن» خلال المراحل الأولى من الشوط الرئيس «ناسو ستيكس»، والبقاء على مقربة من كوكبة خيول المقدمة، قبل إطلاق العنان لها في الـ300 متر الأخيرة، نحو الانقضاض على الصدارة، وقطع خط النهاية في المركز الأول بزمن بلغ دقيقتين و13 ثانية و37 جزءاً من الثانية، بفارق النصف طول عن صاحبة المركز الثاني المهرة «أبوف أوف كورف» بقيادة الفارس ريان مور وإشراف المدرب جوزيف أوبراين، وذهب المركز الثالث لبطلة نسخة العام الماضي من السباق المهرة «نشوى» لعماد الصقر بقيادة الفارسة هولي دويل وإشراف المدربين جون وثيدي غوسدن.